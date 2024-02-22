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"Ситуация катастрофическая": у Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

Алёна Воронина
22 февраля 2024, 11:00
В администрации президента Польши считают, что встреча для решения вопроса о границе является необходимой, но провести ее нужно не на границе.
Анджей Дуда, блокада поляками границы, Владимир Зеленский
У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе/ коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, скрин

В администрации польского президента Анджея Дуды поддержали призыв президента Украины Владимира Зеленского провести встречу, чтобы решить проблему относительно границы. Но при этом там считают, что ее нужно провести не на границе, а в другом месте.

Об этом сказал государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVN24. При этом он подчеркнул, что проблема очень серьезная, и ситуация сейчас катастрофическая с обеих сторон.

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная... Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация является катастрофической с обеих сторон, глядя с этой точки зрения, потому что решимость обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", – отметил он.

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Чиновник подчеркнул, что сейчас нужно провести встречу польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины, а также с представителями ЕС. Но он не уточнил, готов ли польский президент Анджей Дуда быть "патроном" встречи.

В то же время Дера подчеркнул, что лучше провести такую встречу в Варшаве, Жешуве или Люблине, а на границе ее проводить не стоит, ведь "это не самое безопасное" место.

"Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут происходить там. Это о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", – добавил государственный секретарь канцелярии президента Польши.

Блокада поляками границы с Украиной

Ранее сообщалось, что польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они заявили, что заблокируют не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

20 февраля польские фермеры начали блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли железную дорогу и высыпали зерно. Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявил, что фермеры высыпали зерно "из-за эмоций", поскольку они не имеют влияния на ситуацию и выражают свою беспомощность.

ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли из-за блокады поляками границы с Украиной по состоянию на 20 февраля. На КПП "Медика-Шегини", "Долгобычув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец", и "Гребене-Рава-Русская" затруднено движение транспорта, сообщали в ГПСУ.

После этого стало известно, что забастовщики начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах пропуска. Польские забастовщики ослабили ограничения движения возле границы с Украиной.

Бывший министр труда Польши Петр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в Польше. У протестов фермеров на польско-украинской границе есть сразу несколько объяснений, и все они кроются в так называемом зеленом порядке ЕС – совокупности ограничений по биоразнообразию, что привело к падению производства хозяйственной продукции, отметил он.

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