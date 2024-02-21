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Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в Польше

Яна Ставская
21 февраля 2024, 16:35
Это международный протест, подчеркнул бывший польский министр.
Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к
Польские фермеры снова блокировали границу с Украиной / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

У протестов фермеров на польско-украинской границе есть сразу несколько объяснений, и все они кроются в так называемом зеленом порядке ЕС - совокупности ограничений по биоразнообразию, что привело к падению производства хозяйственной продукции, уверен директор программы "Школа Министров" Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, бывший министр труда Польши ПьотрКульпа.

Кроме того, рассказал он в интервью Главреду, растет цена производства из-за роста цен на электроэнергию в Польше. В этом году также ожидается рост цен на 80 процентов.

"На самом деле протесты сотрясают всю Европу – они были в Португалии, Испании, Германии и Польше. Например, только в Польше несколько десятков тысяч селян заблокировали более 350 дорог по всей стране – сотни тысяч единиц техники заблокировали центры всех больших городов. И в некотором смысле триггером, неким простым решением было показать, что причина, по которой могут они объединиться – это дешевое зерно, которое приходит в ЕС из Украины. Но это не только зерно, но и куриные грудки, а также множество других продуктов, которые являются прямой угрозой для производителей", - отметил Кульпа.

Смотрите интервью Пьотра Кульпы Главреду о причинах польской блокады:

В Польше типичное сельское хозяйство – это от 40, 50 до 100 тысяч гектаров, а европейская система такой нагрузки не выдерживает – она наполовину дотируется из бюджета Европейского Союза на поддержку сельского хозяйства, объяснил эксперт.

"На самом деле причина этой неуверенности состоит в том, что польские фермеры не верят в то, что правительство в состоянии справиться с этим вызовом. Прибыль от продажи зерна составляет 1:3 или 1:4. Эта коррупционная составляющая – опыт 2022-2023 года, который они видят и понимают, что теперь все в их руках", - сказал Кульпа.

Кто такой Петр Кульпа

Петр Кульпа - польский политический деятель.

Бывший генеральный директор польской системы общественного здравоохранения (2009-2014 гг.), председатель правительственного комитета по реформе медицинского страхования, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО, юридический советник департамента стратегии высшего органа аудита Польши, работал во многих странах экспертом международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы.

Министр труда Республики Польша (2004-2005 гг.). С 2018 года работает экспертом программ ЕС по вопросам государственного управления в Украине. B 2014 г. руководил в Киеве проектом ЕС по реформе Государственной службы Украины.

В то же время на эти факторы накладывается политическая составляющая, "потому что на носу выборы местного самоуправления, и партии хотят показать, как они хорошо заботятся о селянах", добавил он.

Ситуация крайне опасна, признал Кульпа, так как в нее рискуют вмешаться россияне.

При этом сам премьер Дональд Туск, по мнению эксперта, будет отстаивать прежде всего интересы своих фермеров, как и любое другое правительство на его месте.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

А в воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. Тогда как 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", – подчеркнул он.

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новости Польши блокировка границы поляками Пьотр Кульпа
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