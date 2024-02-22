Одно из условий – удары по РФ: на Западе назвали сценарий победы Украины в войне

Силам обороны Украины на данном этапе войны следует сосредоточиться на обороне, поскольку пока не хватает ресурсов для проведения наступательных операций.

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Украине нужно наносить удары по уязвимым местам оккупантов на территории России - эксперт / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Украина способна одержать победу в войне с агрессором Россией, однако для этого пока нужно сделать упор на оборону, восстановить боеспособность и наносить удары по российской территории там, где враг наиболее уязвим.

В материале Business Insider говорится о том, что на данном этапе войны Украине не хватает возможностей для наступления, поэтому пока лучше сосредоточиться на обороне.

Как полагает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, сейчас следует сделать ставку на подход "удерживай, строй, бей": окопаться и защитить линию фронта настолько, чтобы истощить российских оккупантов. Постоянное сопротивление ослабит вражеские силы.

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"Удерживая линию фронта, Украина могла бы "построить" свою армию путем восстановления, обучения и расширения оборонной промышленности страны, а также поддержки западных партнеров Украины. Элемент "удара" предусматривает нанесение ударов по слабым местам России, чтобы снизить ее способности и создать возможности для дальнейших наступательных операций Украины", - объяснил эксперт.

Украине нужно не допустить захвата Россией территорий.

По мнению Кофмана, Украина может вернуть инициативу на поле боя в 2025 году и не дать российским оккупантам добиться своих военных "целей" в течение одного-двух лет.

Старший научный сотрудник Центра Генри Л. Стимсона Эмма Эшфорд полагает, что у ВСУ пока нет возможностей для проведения наступательных операций, поэтому нужно сделать ставку на оборону, чтобы не допустить оккупацию Россией большего количества территорий.

С точки зрения Эшфорд, сейчас такой подход может стать более оптимальным.

"Этот подход дешевле. Он эффективнее. Он помогает решить проблемы с живой силой, потому что оборона легче для живой силы, чем наступление. Даже при отсутствии финансирования со стороны США это область, в которой европейские державы могут реально внести свой вклад", - считает она.

Также эксперты подчеркнули, что победой может стать продолжение существование государства и выживание народа. Возможно, речь пойдет не о возвращении территорий, а о создании длительного мира с РФ с позиции силы.

Война России против Украины

Ранее в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США – представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх сказала, что в таком случае, Украине придется решать, за какие города и населенные пункты нужно сражаться. В таком случае все будет зависеть от того, какие у Киева будут ресурсы.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина может в 2025 году пойти в контрнаступление. Однако для этого в 2024 году нужно продемонстрировать способность восстанавливать свои силы и истощать российских оккупантов.

Кроме того, в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Замначальника ведомства Вадим Скибицкий считает, что у россиян нет ресурсов для таких операций. Однако они пытаются сформировать резервы.

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