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Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

Ангелина Подвысоцкая
23 февраля 2024, 15:55
Украинские фермеры привезли к границе с Польшей технику, которая была уничтожена российскими оккупантами в поле.
блокада границ в Польше
Украинские фермеры привезли на границу с Польшей взорванные на минах комбайны / коллаж: Главред, фото: Всеукраинский аграрный совет, Александр Кубраков

В Польше неизвестные высыпали на землю украинское зерно. Они открыли три зерновоза с рапсом на станции "Дорогуск", которые направлялись из Украины в Германию. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что это произошло утром.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. То ли военная агрессия, то ли поврежденное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы другие не соблазнились повторить их", - отметил Кубраков.

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Укрзализныця уже готовит обращение в правоохранительные органы Польши.

Уничтожена техника на границе с Польшей

Из-за блокады на польской границе украинские военные привезли уничтоженную сельскохозяйственную технику на пункт пропуска "Краковец-Корчева". Эта техника была уничтожена во время полномасштабной войны, которую развязала РФ. Об этом сообщили во Всеукраинской аграрной раде.

"Наша цель - показать польским коллегам условия, в которых мы работаем уже два года. Техника наших аграриев, которую мы привезли из разных регионов Украины, была уничтожена российскими захватчиками. Она была взорвана на украинских полях, обстреляна артиллерией, сожжена оккупантами. За каждым комбайном или трактором стоит трагическая история хозяйства, порой – с человеческими потерями. Мы платим сверхвысокую цену за каждое зерно", - заявил председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

уничтоженные комбайны на границе с Польшей
Украинские фермеры привезли на границу с Польшей взорванные на минах комбайны / фото: Всеукраїнська аграрна рада

Он отметил, что за два года войны российские оккупанты уничтожили сельскохозяйственную технику на 5,8 миллиардов долларов. Общие потери и убытки украинского агросектора выросли до 80 миллиардов долларов и к этому ежедневно добавляются убытки от блокады украино-польской границы.

"Только за первый год войны польский экспорт в Украину впервые почти достиг показателя в $10 млрд, а в 2023 году он составил $6,6 млрд. Такие результаты в разы превышают украинский экспорт в Польшу. Однако, из-за блокады границы сейчас обе страны теряют миллионы долларов, которые в случае Украины критически важны для выживания малых и средних аграриев, составляющих 65% всего агросектора", - говорится в сообщении.

уничтоженные комбайны на границе с Польшей
Украинские фермеры привезли на границу с Польшей взорванные на минах комбайны / фото: Всеукраїнська аграрна рада

Отмечается, что во втором полугодии 2023 года российский экспорт зерна в Европу ежемесячно увеличивался на 23%, тогда как украинский экспорт зерна упал на 13%.

Пограничная Блокада

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.

Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер.

В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".

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новости Польши зерно Польша Польская блокада границы
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