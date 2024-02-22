Польско-украинскую границу разблокируют для военных грузов: решение Туска

Польские фермеры снова блокировали границу с Украиной.

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Протесты фермеров препятствуют перевозке боеприпасов для ВСУ / коллаж Главреда, фото: скриншот

Правительство Дональда Туска внесло пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры, говорится в публикации Польского радио.

Указывается, что этот шаг "улучшит транспортировку военной и гуманитарной помощи в Украину".

Решение заработает "в ближайшие часы".

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Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он.

Недавно Туск отклонил приглашение Зеленского о правительственной встрече на границе, но анонсировал встречу 28 марта в Варшаве - более чем через месяц. По его словам, встреча на границе была бы чисто символической, а "нам не нужно символизма в отношениях".

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры технически... Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", - пояснил Туск.

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