Какой штраф за езду без прав: что нужно знать и как не попасть под раздачу

"Какой штраф за езду без прав в Украине?" - на вопрос этот ответить легко и просто, что Главред и решил сделать для своих читателей.

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Полиция, штраф / коллаж Главред, фото УНИАН и Нацполиция

Штраф за езду без прав

1. Управление без водительского удостоверения:

Штраф: 3400 грн

Повторное нарушение в течение года: 20 400 грн

Повторное нарушение в течение года после лишения прав: 40 800 грн

2. Управление с просроченным/недействительным водительским удостоверением:

Штраф: 510 грн

3. Управление после лишения прав:

Штраф: 20 400 грн

Альтернативное наказание:

Арест на 15 суток

Общественные работы на 100-200 часов

4. Передача управления лицу без прав:

Штраф: 3400 грн

5. Задержание транспортного средства:

ТС задерживается и помещается на штрафплощадку.

6. Оплата штрафа:

Штраф можно оплатить онлайн, через терминал или в отделении банка.

При оплате в течение 30 дней со дня вынесения постановления, применяется скидка 50%.

7. Обжалование штрафа:

Штраф можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения.

Важно:

Штрафы за езду без прав постоянно увеличиваются.

Езда без прав - это серьезное нарушение, которое может привести к ДТП.

Перед тем как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы.

Можно ли садиться за руль без прав?

Нет, садиться за руль без прав нельзя. Это является серьезным нарушением правил дорожного движения и может привести к штрафу, аресту, общественным работам или даже тюремному заключению.

Единственный случай, когда можно садиться за руль без прав:

Учебная езда: Вы можете управлять транспортным средством под наблюдением инструктора автошколы, если у вас есть разрешение на вождение.

В остальных случаях езда без прав является незаконной.

Вот несколько причин, почему не стоит садиться за руль без прав:

Это небезопасно: Вы не прошли обучение и не сдали экзамены, поэтому не обладаете достаточными знаниями и навыками для управления транспортным средством.

Это нечестно: Вы ставите под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

Это дорого: Штраф за езду без прав может быть очень высоким.

Это может привести к лишению свободы: Если вас поймают за езду без прав после того, как вас уже лишили прав, вас могут посадить в тюрьму.

Если вам нужно сесть за руль, но у вас нет прав, лучше всего:

Получить водительское удостоверение: Запишитесь в автошколу и пройдите курс обучения.

Воспользоваться общественным транспортом: Это самый безопасный и доступный способ передвижения.

Воспользоваться такси: Это более дорогой вариант, но он все же безопаснее, чем езда без прав.

Какой штраф за езду без прав на мотоцикле

Штраф за езду без прав на мотоцикле в Украине:

Первый раз - 3400 грн

Повторное нарушение в течение года - 40 800 грн

Повторное нарушение в течение года после лишения прав - 20 400 грн

Важно:

Штрафы за езду без прав постоянно увеличиваются.

Езда без прав - это серьезное нарушение, которое может привести к ДТП.

Перед тем как сесть за руль мотоцикла, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы.

Дополнительно:

Задержание транспортного средства: Мотоцикл задерживается и помещается на штрафплощадку.

Оплата штрафа: Штраф можно оплатить онлайн, через терминал или в отделении банка.

При оплате в течение 30 дней со дня вынесения постановления, применяется скидка 50%.

Обжалование штрафа: Штраф можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения.

Но помните - езда без прав не только нарушение закона, но и серьезный риск для вашей безопасности и безопасности окружающих.

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