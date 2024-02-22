В Китае подыграли Путину и сделали циничное заявление о войне против Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что "история рассудит все нюансы украинского кризиса" и назвал главной задачей "восстановление мира". О нападении России на Украину, военных преступлениях российских войск и агрессии против украинского государства китайский дипломат "забыл".
В пресс-службе МИД КНР опубликовали заявление своего дипломата, который сказал, что, мол, со временем выяснится, "кто был прав, а кто совершил несправедливость".
При этом он выступил так называемым "миротворцем": сказал, дескать, главное – это восстановить мир и не отказываться от усилий по "переговорам" Украины и России.
Также Ван И подчеркнул, что "кризис в Украине" не отвечает интересам международного сообщества.
Позиция Китая по войне России против Украины
Официально Китай придерживается якобы нейтральной позиции по развязанной Россией войне против Украины. Однако Пекин не осуждает действия Москвы и не считает ее агрессором. Крупнейшую со времен Второй мировой войну в КНР называют "украинским кризисом".
В прошлом году Китай пытался продвинуть "мирный план", в котором не было пунктов о наказании России за преступления и вывода войск из Украины. Документ Китая понравился Путину и он "призвал поддержать" такую "инициативу".
Ранее в Китае выступили против военной помощи Запада Украине и подвергли критике НАТО. Более того, там вдруг вспомнили о Минских соглашениях десятилетней давности и "предложили" вернуться к этому документу.
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