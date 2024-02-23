УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

Юрий Берендий
23 февраля 2024, 15:14
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады отметил, что россияне используют все силы и средства для наступления на Авдеевском направлении.
'Группу уничтожают сразу': ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр
Россияне бросают все силы для дальнейшего наступления в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на Авдеевском направлении довольно напряженная. Россияне продолжают наступательные операции используя при этом всем имеющиеся силы для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Достаточно жарко. Понятно, что нельзя сравнивать то, что было в самом городе. Но пытаются понять слабые стороны в нашей обороне. Постоянные штурмы, десантируются с техники, пытаются максимально близко подойти", - рассказал Бородин.

Он также отметил, что российские оккупационные войска не имеют успехов на этом направлении фронта. По его словам, россияне постоянно несут потери среди личного состава, но при этом продолжают попытки наступления на позиции Сил обороны с использованием большого количества дронов и артиллерии.

видео дня

Бородин также отметил, что на их направлении фронта присутствуют "плюс-минус тренированные" оккупанты, которые имеют достаточно неплохую экипировку и огневую поддержку, и это "не зеки и не ч*обики".

"Но отношение в целом осталось такое, как есть: забрасывают группу, группу уничтожают, сразу забрасывают следующую группу. Действительно, их БМП, которые доставляют, - они давят своих, даже могут быть среди них трехсотые. Они как воевали, так и воюют в этом плане. Поэтому те, что пленные, те, что выживают, - они, скажем так, для них это самое большое везение, которое только может быть", - сказал пресс-офицесс.

Он также отметил, что чувствуется, как они пытаются максимально давить, используя все имеющиеся возможности и ресурсы.

"Если на Бахмуте они сильно экономили технику, и пытались больше зеками это делать, то здесь они и подставляют технику, то есть мы ее уничтожаем. Поэтому чувствуется важность этих штурмовых действий для них. Возможно, для политического руководства. Потому что они теряют большое количество того, что восстанавливать достаточно сложно", - отметил военный.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские воины из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили новый флаг Украины в поселке Крынки Херсонской области.

Российские войска усиливают свои позиции возле Авдеевки и пытаются атаковать украинских военных в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. Они постоянно используют авиацию. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Стратегическая цель России сейчас заключается в полной оккупации Луганской и Донецкой областей до момента переизбрания Путина на пост президента. Об этом заявил военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:55 Украина
РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:47 Украина
ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:20 Украина
Все главные новости

Популярное

Роспропаганда слепила с Путина «пилота», но появился позорный нюанс 3823

Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

Отвратительное чудовище : Сумская публично набросилась на своего племянника 3695

"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 3652

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причины 3643

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причины

Последние новости

16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

Реклама
14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

14:28

Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

14:17

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

14:17

На изображении семейного ужина скрыта ошибка: только единицы найдут ее за 19 секунд

14:16

Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании

13:40

"Поздравили" оккупантов c 23 февраля: в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг УкраиныВидео

13:31

РФ может напасть на 5 стран НАТО: генерал указал на опасный нюансВидео

13:21

Сгорит все счастье: что категорически нельзя делать 24 февраля

13:19

Церковный праздник 24 февраля: запреты в день обретения главы Иоанна Предтечи

13:00

В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

12:59

Россияне нацелились на захват 4 областей: генерал ВСУ оценил заявления Путина

Реклама
12:23

Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил

12:18

Демобилизация срочников: Рада одобрила предложение Зеленского

12:07

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

11:59

Как избавиться от плесени во всем доме: полезные народные методы

11:49

Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видеоВидео

11:38

Как научиться откладывать деньги: эксперты назвали 5 правил экономии в 2024 году

11:24

"Мы не будем просто стоять": Зеленский анонсировал новое контрнаступление

11:22

Фото удивило: Ким Кардашьян попыталась продать свою грязную сумку за 70 тысяч долларов

11:17

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

11:16

Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике

11:02

Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

11:00

Виктория Бекхэм получила серьезную травму на тренировке

10:46

РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

10:42

Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16Видео

10:40

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

10:33

"Я тебя...": что сказал Чарльз Диане в ночь перед свадьбой

10:14

"Ситуация тяжелая": генерал Романенко оценил наступление россиян на Харьковщине

10:06

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину и назвал цель визита

09:43

У РФ крупные потери на четырех направлениях: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов

09:08

"Вещи, которые долго не менялись": Зеленский назвал причину отставки Залужного

Реклама
09:05

Оккупанты могли захватить еще один населенный пункт на Донбассе - ISW

08:31

"Путин - угроза для всего мира": Зеленский сказал, когда закончится война в Украине

08:17

"Десятки тысяч людей": Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

08:10

Судьба принцев путинской Россиимнение

08:02

Ракетно-дроновый удар по Украине: ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда"Фото

07:22

РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут людейФото

06:43

РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: погибли три человекаФотоВидео

06:10

Что изменят интеллектуальные дроны для ВСУмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 3 секунды найти лису

05:04

Зачем хозяйки наносят пену для бритья на веник: необычный метод уборки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять