'Группу уничтожают сразу': ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады отметил, что россияне используют все силы и средства для наступления на Авдеевском направлении.

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Россияне бросают все силы для дальнейшего наступления в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на Авдеевском направлении довольно напряженная. Россияне продолжают наступательные операции используя при этом всем имеющиеся силы для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Достаточно жарко. Понятно, что нельзя сравнивать то, что было в самом городе. Но пытаются понять слабые стороны в нашей обороне. Постоянные штурмы, десантируются с техники, пытаются максимально близко подойти", - рассказал Бородин.

Он также отметил, что российские оккупационные войска не имеют успехов на этом направлении фронта. По его словам, россияне постоянно несут потери среди личного состава, но при этом продолжают попытки наступления на позиции Сил обороны с использованием большого количества дронов и артиллерии.

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Бородин также отметил, что на их направлении фронта присутствуют "плюс-минус тренированные" оккупанты, которые имеют достаточно неплохую экипировку и огневую поддержку, и это "не зеки и не ч*обики".

"Но отношение в целом осталось такое, как есть: забрасывают группу, группу уничтожают, сразу забрасывают следующую группу. Действительно, их БМП, которые доставляют, - они давят своих, даже могут быть среди них трехсотые. Они как воевали, так и воюют в этом плане. Поэтому те, что пленные, те, что выживают, - они, скажем так, для них это самое большое везение, которое только может быть", - сказал пресс-офицесс.

Он также отметил, что чувствуется, как они пытаются максимально давить, используя все имеющиеся возможности и ресурсы.

"Если на Бахмуте они сильно экономили технику, и пытались больше зеками это делать, то здесь они и подставляют технику, то есть мы ее уничтожаем. Поэтому чувствуется важность этих штурмовых действий для них. Возможно, для политического руководства. Потому что они теряют большое количество того, что восстанавливать достаточно сложно", - отметил военный.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские воины из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили новый флаг Украины в поселке Крынки Херсонской области.

Российские войска усиливают свои позиции возле Авдеевки и пытаются атаковать украинских военных в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. Они постоянно используют авиацию. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Стратегическая цель России сейчас заключается в полной оккупации Луганской и Донецкой областей до момента переизбрания Путина на пост президента. Об этом заявил военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник.

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