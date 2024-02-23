Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

Украинцам расслабляться не нужно, предупредил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

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Юрий Игнат прокомментировал вероятность нового удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность массированного обстрела Украины российскими оккупантам в годовщину начала масштабной войны.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем представитель ВСУ отметил, что вполне вероятна привязка нового массированного удара РФ по Украине к определенной дате, но это не означает, что такой обстрел будет наверняка.

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"Возможно, и будет какая-то привязка к датам, а возможно и не будет. Я хочу напомнить, как было в прошлом году, была первая годовщина, все ждали и 23 февраля, и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", - сказал он.

При этом он обратил внимание на то, что в 2023 году массированный обстрел был 9 марта.

"Только на это время была оттянута очередная массированная атака. Поэтому расслабляться не нужно, ПВО всегда в готовности к отражению воздушного нападения противника", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

Напомним, РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: погибли три человека. Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Есть и "прилет".

Как сообщалось ранее, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен".

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