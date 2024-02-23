РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

В Авдеевке у ВСУ больше не было возможности дальше вести оборону, пояснил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook М.Подоляка

Российские оккупанты сконцентрировали на нескольких направлениях большое количество людей и продолжают свои многочисленные боевые действия, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, враг не оставляет попыток продвинуться вперед.

"В Авдеевке интенсивность такая же, как и была. Потому что там не было далекого отхода (ВСУ, - ред.). Там все это происходит... Ну практически отошли 50 – 100 – 200 метров. Почему? Потому что нет Авдеевки; нет возможности там дальше вести оборону. Она вся залита авиационными бомбами", - рассказал представитель ОП.

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По его словам, такая же ситуация сложилась в районе Купянска на Харьковщине и в районе Работино на Запорожье.

"Там те же самые интенсивные боевые действия. Марьинка, Угледар, Бахмут, Бахмутское направление и тому подобное. Там, где и было, там и идут такой же интенсивности боевые действия. 80 – 90 – 100 – 110 боестолкновений ежедневно. Огромное количество артиллерии (вражеской, - ред.) Есть определенные перегруппировки (оккупантов, - ред.)", - уточнил собеседник.

Вместе с тем он добавил, что никаких особых изменений в тактике того, что делает Россия по линии фронта, не происходит, а также призвал западных союзников передать Украине больше артиллерии, дронов, дальнобойных ракет и современных боевых самолетов.

"Количество высокоточного оружия существенно выровняет все, что происходит сегодня на линии фронта. Это будет остановлено. Это будет в гораздо большем объеме уничтожено. Это будет разорвано с точки зрения тылового обеспечения", - резюмировал Подоляк.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, когда закончится война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

Ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на четырех направлениях. Враг десятки раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в ОСГВ "Таврия".

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

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