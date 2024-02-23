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У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

Алексей Тесля
23 февраля 2024, 16:39
Враг постоянно пополняется за счет зеков, идущих в подразделения "шторм-z", "шторм-v", подчеркнул Илья Евлаш.
ВСУ
ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои с превосходящими силами противника, рассказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" капитан Илья Евлаш.

Украинским воинам очень нужно сейчас увеличение поставок боеприпасов для уничтожения врага, подчеркнул он в эфире телемарафона "Единые новости".

Украинский военный отметил, что число вражеских войск на Лимано-Купянском направлении остается постоянным - это примерно 120 тысяч оккупантов.

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"Они пытаются подтягивать свои резервы в зависимости от того, как они видят целесообразность или перспективу того или иного направления", - отметил представитель ОСГВ "Хортица".

Детали боев на Лимано-Купянском направлении

В частности, по его словам, одно из таких направлений на Лимано-Купянском – это район населенного пункта Терны.

Илья Евлаш рассказал, что враг тратит примерно до 2-3 дней до возобновления своего батальона.

"То есть сразу пополняется подразделение после того, как они понесли тяжелые потери. И сразу же они возвращаются в бой", — отметил он.

Что касается вражеской техники, то она у них, по словам спикера "Хортицы", ощутимо уменьшилась.

"Когда, например, штурмовая группа заходит на позиции – 60% техники теряется. Скажем, если это 5 БМП, 3 из них однозначно уже не вернутся в пункт выхода", – рассказал он.

Евлаш рассказал также, что враг постоянно пополняется за счет зеков, идущих в подразделения "шторм-z", "шторм-v".

"шторм-z, шторм-v – это подразделения, постоянно участвующие в штурмах. По всем направлениям: и на Бахмутском, и на Лимано-Купянском", — отметил спикер.

"Это количество врага достаточно долго остается, еще с прошлого года они удерживают это количество войск в этой оперативной полосе… И нам нужно больше снарядов, больше патронов, больше боеприпасов, чтобы уничтожать превосходящего противника в численности, в личном составе, в технике. Чтобы мы могли отразить их штурмы и продолжить наши наступательные операции", – резюмировал он.

Ситуация на Купянском направлении

Ранее сообщалось о том, что РФ приостановила штурмы под Купянском. Российские оккупанты снизили темпы наступательных действий в Купянском районе и, похоже, будут перестраиваться, сказал глава РВА Андрей Канашевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает технику под Купянск. Александр Коваленко считает, что утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года.

Как сообщалось ранее, аналитики ISW сообщили, что россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска. Представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники.

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ВСУ Купянск война России и Украины
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