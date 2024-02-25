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50% оружия не поступает вовремя: Умеров назвал причину потери людей и территорий

Юрий Берендий
25 февраля 2024, 13:46
Умеров указывает на то, что из-за несвоевременного снабжения западными странами военной помощи Украина теряет военных и территории.
50% оружия не поступает вовремя: Умеров назвал причину потери людей и территорий
Умеров назвал причину потери людей и территорий / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что около половины вооружения, которое выделили западные партнеры для Украины, не было поставлено вовремя. Об этом он сообщил в рамках форума "Україна. Рік. 2024".

"Сейчас выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя", - сказал он.

Министр отметил, что из российской экономики, которая оценивается примерно в 2 трлн долларов, тратится более 150 млрд долларов на войну.

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"Поэтому если то, что выделяется (Украине - ред.), не приходит своевременно, мы теряем личный состав и территории", - добавил Умеров.

Он отметил, что в такой войне союзные государства должны обеспечивать своевременное снабжение, поскольку "еще никогда в истории человечества не было такого, когда война велась без преимущества в воздухе".

"Мы работаем согласно плану, делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок это затрудняет нашу работу", - резюмировал Умеров.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Форум Україна. Рік 2024

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина в 2024 году перевыполнит план президента Зеленского по поставке 1 млн дронов на фронт.

Основная цель команды нового главы Вооруженных сил Украины, генерала Александра Сырского, сейчас заключается в повышении эффективности, системности и анализа применения беспилотных систем. Об этом заявил его заместитель Вадим Сухаревский.

Украина разработала план на 2024 год, но его детали не будут разглашены публично. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, этот план является мощным и принесет результат.

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война в Украине военная помощь Рустем Умеров
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