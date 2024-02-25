УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все в огне и огромные разрушения: россияне подло обстреляли Константиновку

Ангелина Подвысоцкая
25 февраля 2024, 12:45
Во время обстрела россияне разрушили и повредили железнодорожный вокзал, храм, дома и магазины.
обстрел Константиновки
Российские оккупанты обстреляли Константиновку / Коллаж: Главред, фото: Донецкая областная прокуратура, Telegram

Российские оккупанты жестоко обстреляли город Константиновку в Донецкой области. Враг влупил по железнодорожному вокзалу, там серьезные разрушения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Ночью россияне атаковали железнодорожный вокзал. По предварительным данным оккупанты использовали КАБ-250. По данным полиции Донецкой области, враг мог нанести удар ракетами С-300.

В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина. На момент атаки она была дома, однако дом оказался в зоне поражения.

видео дня

Сообщается, что серьезные повреждения в результате обстрела получили:

  • железнодорожный вокзал,
  • 2 частных дома,
  • 12 многоквартирных домов,
  • 21 магазин,
  • 19 торговых павильонов,
  • 3 учреждения образования,
  • 2 админздания,
  • почта,
  • киоск.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура
  • Обстрел Константиновки
    Обстрел Константиновки фото: Донецкая областная прокуратура

Что известно о Константиновке?

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области. Оно расположено в северной части области на реке Кривой Торец и находится всего в 55 км от Донецка. Город находился в российской оккупации в период с 28 апреля по 5 июля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, применяя различный вид оружия. Об этом сообщает Википедия.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что под обстрел попали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы области. Оккупанты повредили кофейню, дома, магазины, храм, объект инфраструктуры, промышленное здание и административные здания.

Удар по Украине 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

Оккупанты также атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Константиновка С-300 вторжение России война на Донбассе новости Донбасса ракетный удар
Реклама

Главное за день

В госбюджете Украины есть "дыра" в 37 млрд долл.: премьер сказал, как ее перекроют

В госбюджете Украины есть "дыра" в 37 млрд долл.: премьер сказал, как ее перекроют

13:53 Деньги
50% оружия не поступает вовремя: Умеров назвал причину потери людей и территорий

50% оружия не поступает вовремя: Умеров назвал причину потери людей и территорий

13:46 Украина
Ситуация очень сложная: враг мог захватить еще два важных села - BILD

Ситуация очень сложная: враг мог захватить еще два важных села - BILD

13:24 Украина
Все главные новости

Популярное

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУ 16732

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУ

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы 12490

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный метод 10500

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный метод

Рано или поздно случится : украинцев предупредили об угрозе нового штурма Киева 8071

"Рано или поздно случится": украинцев предупредили об угрозе нового штурма Киева

Последние новости

14:23

"Лучше бежать через Крымский мост": Буданов выпустил жестко обращение к русским

14:04

Минимум 4 года: в Кабмине рассказали, как видят военную поддержку Украины другими странами

13:53

В госбюджете Украины есть "дыра" в 37 млрд долл.: премьер сказал, как ее перекроют

13:46

50% оружия не поступает вовремя: Умеров назвал причину потери людей и территорий

13:24

Ситуация очень сложная: враг мог захватить еще два важных села - BILD

Путин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войныПутин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войны
13:23

Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ

13:14

Китайский гороскоп на 26 февраля: Козе - предательство, Собаке - сентиментальность

13:10

Танцор-воин Дмитрий Дикусар жестко высказался про войну и главные разочарования

12:52

Перевыполнят план: Украина в 2024 году сможет изготовить более миллиона дронов

Реклама
12:49

У Сырского назвали главную цель команды нового главкома

12:48

Церковный праздник 26 февраля: в этот день нельзя есть 4 продукта

12:45

Все в огне и огромные разрушения: россияне подло обстреляли КонстантиновкуФото

12:15

Легкие настолько, что тают во рту: рецепт пышных сладких булочек с двумя начинками

12:13

Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 годВидео

12:08

Реальные шансы: Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

12:05

В 2024-м Украина начнет использовать в войне наземные дроны - министр Камышин

11:58

Украинская ведущая сравнила Паперную с Тодоренко, и придумала им "наказание"

11:45

О, Соля мио: телеведущая Витвицкая впервые после развода показала нового возлюбленного

11:40

Бомбический салат "Обжорка", который разметают со стола: новый рецептВидео

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Реклама
10:57

Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

10:53

"Это наступает переломный момент": назван период, когда прекратится огонь в Украине - прогнозВидео

10:52

Отпуск во время военного положения: когда работодатель может не дать его работнику

10:22

Наступают из 3 направлений: россияне нацелились на стратегический город - ВСУ

09:47

Леонардо Ди Каприо "поймали" папарацци на свидании с новой возлюбленной-супермоделью

09:43

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Ракам - разногласия с семьей, Львам - гармония

09:40

Россияне начали наступление на Запорожье: майор ВСУ раскрыл планы врага

09:08

Украинцам пересчитают пенсии через несколько дней: кому и на сколько увеличат

08:39

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы

08:31

Россияне нанесли удары по Украине дронами и ракетами: в ВСУ назвали цель врага

07:41

Судьба замороженных активов России: лидеры "G7" обратились с важным заявлением

06:10

"Корейский сценарий": почему это невозможно в случае Украинымнение

05:24

"Следует ожидать усиления боев": майор ВСУ назвал направление главного удара России

04:02

Обработка деревьев перед весной: чем опрыскивать – копеечное средство спасет садВидео

03:05

Невероятный урожай гарантирован: когда сеять редис в Украине в 2024 годуВидео

02:30

"Европа сделала несколько ошибок": в Бундестаге назвали 3 приоритета в помощи для ВСУ

01:44

Что будет, когда ВСУ подойдут к Крыму: Романенко оценил риск ядерного удара со стороны РФВидео

24 февраля, суббота
23:59

Оккупанты давят возле Авдеевки: российские войска захватили Ласточкино - DeepState

23:19

"Количество обновляется каждый час": в ПС назвали поражающее число сбитых целей РФ

22:23

"Россию не победить в войне": Фицо выдал скандальное заявление о войне в Украине

Реклама
21:57

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУВидео

21:22

РФ цинично нарушила договоренности: Лубинец раскрыл детали расстрела бойцов в Авдеевке

21:14

Полотенца будут в разы мягче: как постирать одежду с функцией пара, руководство

20:58

"Потом будет слишком поздно": Зеленский высказался насчет угрозы захвата Купянска

20:07

"Экипаж уничтожен": в ГУР раскрыли новые детали ликвидации самолета А-50 РФ

20:04

"Много работы": Еврокомиссия озвучила, когда Украине ожидать переговорную рамку

19:41

Будет ли в этом году украинское контрнаступление?мнение

19:35

Украинский певец ALEKSEEV попал в скандал в Израиле

19:33

В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

19:20

"Мы одержим победу": Залужный в годовщину полномасштабной войны обратился к украинцам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять