Все в огне и огромные разрушения: россияне подло обстреляли Константиновку

Во время обстрела россияне разрушили и повредили железнодорожный вокзал, храм, дома и магазины.

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Российские оккупанты обстреляли Константиновку / Коллаж: Главред, фото: Донецкая областная прокуратура, Telegram

Российские оккупанты жестоко обстреляли город Константиновку в Донецкой области. Враг влупил по железнодорожному вокзалу, там серьезные разрушения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Ночью россияне атаковали железнодорожный вокзал. По предварительным данным оккупанты использовали КАБ-250. По данным полиции Донецкой области, враг мог нанести удар ракетами С-300.

В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина. На момент атаки она была дома, однако дом оказался в зоне поражения.

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Сообщается, что серьезные повреждения в результате обстрела получили:

железнодорожный вокзал,

2 частных дома,

12 многоквартирных домов,

21 магазин,

19 торговых павильонов,

3 учреждения образования,

2 админздания,

почта,

киоск.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Что известно о Константиновке? Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области. Оно расположено в северной части области на реке Кривой Торец и находится всего в 55 км от Донецка. Город находился в российской оккупации в период с 28 апреля по 5 июля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, применяя различный вид оружия. Об этом сообщает Википедия.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что под обстрел попали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы области. Оккупанты повредили кофейню, дома, магазины, храм, объект инфраструктуры, промышленное здание и административные здания.

Удар по Украине 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

Оккупанты также атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда".

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