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"Разрывы были рядом": Зеленский попал под обстрел на фронте

Ангелина Подвысоцкая
4 февраля 2024, 22:18
Российские оккупанты начали обстреливать Работино в тот момент, когда там был президент Украины.
обстрел, Зеленский
Зеленский чуть не попал под обстрел на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Донецкая ОВА (иллюстративное фото)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт в Запорожскую область. Он был в Работино и в этот момент враг начал обстреливать населенный пункт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина.

"Прилеты" были достаточно близко к тому месту, где находился Зеленский.

"Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", - сказал Никифоров.

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Напомним, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинами. Владимир Зеленский внезапно прибыл в село Работино (Запорожская область) - одну из самых горячих точек на фронте сейчас в принципе.

Позже Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО. Он утверждает, что системы смогут прикрыть города и линии фронта.

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