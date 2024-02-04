"Разрывы были рядом": Зеленский попал под обстрел на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт в Запорожскую область. Он был в Работино и в этот момент враг начал обстреливать населенный пункт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина.
"Прилеты" были достаточно близко к тому месту, где находился Зеленский.
"Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", - сказал Никифоров.
Напомним, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинами. Владимир Зеленский внезапно прибыл в село Работино (Запорожская область) - одну из самых горячих точек на фронте сейчас в принципе.
Позже Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО. Он утверждает, что системы смогут прикрыть города и линии фронта.
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