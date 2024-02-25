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Перевыполнят план: Украина в 2024 году сможет изготовить более миллиона дронов

Юрий Берендий
25 февраля 2024, 12:52
Федоров отметил, что в 2024 году Украина сможет произвести более миллиона единиц FPV-дронов.
Перевыполнят план: Украина в 2024 году сможет изготовить более миллиона дронов
Федоров назвал долю беспилотников украинского производства на фронте / коллаж Главред, фото: УНИАН

90% всех беспилотников, используемые на поле боя, изготавливаются в Украине. Об этом во время форума "Україна. Рік 2024" сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Наша быстрая реакция и технологичность, она привела к тому, что 90% сегодня всех БПЛА, которые используются, - это БПЛА, которые производятся в Украине", - отметил он.

Федоров заявил, что в 2023 году производство беспилотников выросло в 120 раз, и были заключены контракты на более 300 тысяч БПЛА. Он добавил, что в этом году Украина продолжит инвестировать в беспилотники и их производство.

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Министр также отметил, что вся команда Зеленского работает над воплощением инициативы президента по обеспечению армии 1 миллионом дронов. Уже заключены контракты на сотни тысяч беспилотников.

"И только FPV-дронов будет выше миллиона. А вообще по разным направлениям не только FPV-дроны, но и разведывательные самолеты, и ударные коптеры, и РЭБ. В этом году всего будет больше...", - высказался Федоров.

В общем, военные подразделения, которые получают БпЛА в рамках "Армии дронов" уничтожили или вывели из строя более 16 тысяч единиц вражеской техники.

"У нас никогда не будет такого количества людей, которые в Российской Федерации, но у нас есть 300 0000 инженеров и 200 компаний, которые производят БПЛА, поэтому это наше преимущество, которое нужно масштабировать", - подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что технологии влияют на логистику, радиочастотное планирование, сложность ведения определенных должностей и на поле боя. Поэтому Украина будет в дальнейшем развивать успешные направления и внедрять новые технологии.

Кто такой Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Форум "Україна. Рік 2024"

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина разработала план действий на 2024 год, однако его детали не будут разглашаться публично. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, этот план является мощным и принесет результат.

В прошлом году украинцы впервые увидели масштабные испытания воздушных и морских дронов. На этот год запланированное представление и наземных систем. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Украина надеется на получение приглашения на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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План Украины на 2024 год
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