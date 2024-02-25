Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Ситуация на многих направлениях фронта остается сложной. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что российские войска активно штурмуют позиции украинских военных, и ситуация на поле боя требует постоянного контроля. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское командование, анализируя ситуацию на фронте, рассмотрело возможные шаги на будущее.
"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - констатировал главнокомандующий ВСУ.видео дня
Сирский сообщил, что во время своего визита на передовую он обсудил с командирами подразделений стратегические действия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне боевых действий.
"Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Подчеркнул важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Сирский провел встречи с командирами бригад и батальонов, которые держат позиции на передовой. Он отметил, что эти разговоры позволили получить объективную картину ситуации на отдельных участках фронта и выявить проблемные вопросы.
"Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", - отметил главком ВСУ.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска увеличили свою группировку вблизи города времен овраг в Донецкой области. Об этом сообщил Олег Калашников, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.
Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал угрозу значительного прорыва фронта российскими оккупантами.
В последние дни российские войска усилили свои атаки на Запорожском направлении, пытаясь выровнять линию фронта на этом фасе боевых действий.
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