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Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Юрий Берендий
25 февраля 2024, 10:57
Сырский отметил, что в ходе наступательных операции на позиции Сил обороны Украины российские оккупанты несут значительные потери.
Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте
Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, главнокомандующий ВСУ

Ситуация на многих направлениях фронта остается сложной. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что российские войска активно штурмуют позиции украинских военных, и ситуация на поле боя требует постоянного контроля. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование, анализируя ситуацию на фронте, рассмотрело возможные шаги на будущее.

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - констатировал главнокомандующий ВСУ.

видео дня

Сирский сообщил, что во время своего визита на передовую он обсудил с командирами подразделений стратегические действия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне боевых действий.

"Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Подчеркнул важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сирский провел встречи с командирами бригад и батальонов, которые держат позиции на передовой. Он отметил, что эти разговоры позволили получить объективную картину ситуации на отдельных участках фронта и выявить проблемные вопросы.

"Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", - отметил главком ВСУ.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска увеличили свою группировку вблизи города времен овраг в Донецкой области. Об этом сообщил Олег Калашников, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал угрозу значительного прорыва фронта российскими оккупантами.

В последние дни российские войска усилили свои атаки на Запорожском направлении, пытаясь выровнять линию фронта на этом фасе боевых действий.

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война в Украине Александр Сырский
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