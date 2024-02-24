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Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУ

Алексей Тесля
24 февраля 2024, 21:57
Ситуация может быть страшнее, чем в начале полномасштабного вторжения, не исключает Алексей Гетьман.
Русская армия, Гетьман
Алексей Гетьман оценил угрозу нового прорыва РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил угрозу значительного прорыва фронта российскими оккупантами.

"Наши военные, участвующие в боевых действиях на "нуле", ранее уже говорили, что судя по тому, как россияне концентрируют свои войска, ситуация может быть страшнее, чем в начале полномасштабного вторжения. И я думаю, что сейчас ситуация действительно более опасная, чем 24 февраля позапрошлого года. В начале полномасштабного вторжения россияне собрали примерно 150 тысяч своих военных и определенное количество техники, а сейчас у них уже полумиллионная группировка. Теперь их стало втрое больше, и это опасно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что враг собрал очень большое количество людей, поэтому можно предположить вероятность попытки прорваться на определенных участках фронта.

"Впрочем, скорее всего, существенного продвижения и прорыва линии боевого столкновения не будет. Если россиянам где-то удастся продвинуться, мы отойдем на другие линии обороны. Большого прорыва быть не должно", - уверен он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что противник атакует сразу на нескольких направлениях для того, чтобы добиться наиболее оптимального для себя результата.

"Когда мы летом прошлого года готовились к контрнаступлению, наши западные партнеры говорили, что надо атаковать на нескольких направлениях, чтобы увеличить вероятность продвижения. Что лучше наступать ну двух-трех направлениях, чтобы враг не смог заблокировать атаку. И россияне, скорее всего, читали эти советы и сейчас сами ими пользуются", - напомнил он.

Военный эксперт добавил, что атака идет на пяти направлениях, и на некоторых из них враг сосредоточил 40-80 тысяч своих военных.

"Это серьезные цифры, и нам надо держать оборону. Сейчас трудно сказать, где именно они будут более активно продвигаться. Не думаю, что россияне будут прорываться сразу на всех этих направлениях. Чтобы нанести главный удар, войска РФ сконцентрируются на одном или двух ключевых участках фронта. Враг может нанести такой удар в направлении любого из этих пяти городов (сценарий NYT, - ред.)", - резюмировал Гетьман.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, когда закончится война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

Ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на четырех направлениях. Враг десятки раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в ОСГВ "Таврия".

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

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военная агрессия РФ война России и Украины Алексей Гетьман
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