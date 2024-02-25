Россияне начали наступление на Запорожье: майор ВСУ раскрыл планы врага

Аналитик отмечает, что цель оккупантов на Запорожском направлении заключается в том, чтобы максимально отбросить силы обороны Украины от Токмака.

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Майор ВСУ назвал главную цель наступления РФ на Запорожье / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, СтратКом ВСУ

В последние дни российские войска усилили свои атаки на Запорожском направлении. Россияне пытаются выровнять линию фронта на этом фасе боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман

"Россияне пытаются активно действовать там, где мы раньше продвинулись. Им трудно это делать: надо двигаться колоннами, а они там все заминировали, и поэтому сами наталкиваются на свои же мины. В этом районе очень ожесточенные бои, но я не думаю, что российские войска хотят существенно продвинуться", - указывает Гетьман.

Аналитик указывает на то, что вероятно, они этими действиями стараются отбросить Силы обороны Украины как можно дальше от Токмака.

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"На юге россияне для обеспечения своих группировок пользуются двумя важными логистическими артериями: железной дорогой, идущей по маршруту Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой, и Крымским мостом. Если хотя бы в одном месте перерезать железнодорожные пути, группировка "Днепр" на Херсонском направлении и крымская группировка останутся без обеспечения", - говорит эксперт.

Он отмечает, что поставки можно будет осуществлять только через Керченский мост. Если рассмотреть их "линии Суровикина", то можно увидеть, что они идут параллельно этой железной дороге. Других железных дорог там нет, и поэтому противник время от времени пытается построить параллельную железную дорогу вдоль Азовского моря.

"Путь Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой - рокадная дорога, которую можно использовать для быстрых перевозок. Россияне стремятся к тому, чтобы держать как можно дальше свою военную логистику от нашей артиллерии. Сейчас они пытаются отодвинуть нас на еще большее расстояние, чтобы у нас не было над железной дорогой огневого контроля. Если нас оттеснят от этой колеи еще на несколько километров, то будет сложнее по ней стрелять", - резюмирует майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Боевые действия в Запорожье

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы Вооруженных Сил Украины отбили наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. Ночью враг пытался провести штурм позиций ВСУ, но потерпел поражение.

Сейчас ситуация в направлении Запорожья остается стабильной, и угрозы наступления войск России нет. В случае опасности украинские войска готовы дать отпор. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

В отчете Института изучения войны сообщили, что российские войска скапливают большую группировку сил в Запорожской области, готовясь к возобновлению наступления.

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