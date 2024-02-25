Судьба замороженных активов России: лидеры 'G7' обратились с важным заявлением

Лидеры "Большой семерки" отметили, что главным приоритетом для них остается восстановление и реконструкция Украины.

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"Большая семерка" опубликовали заявление по блокированию российских активов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Страны "Группы семи" подтвердили свою готовность удерживать активы России в своих юрисдикциях замороженными до завершения полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении стран G7.

Это решение G7 было принято после встречи лидеров стран группы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы остаемся убежденными, что можем обеспечить победу народа Украины в борьбе за свое будущее и помочь создать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", - сказано в заявлении.

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Лидеры стран G7 выразили поддержку решению ЕС о создании механизма хранения сверхприбылей от доходов, полученных из российских активов, и призывают к дальнейшим мерам, чтобы позволить использование этих средств в соответствии с действующими договорными обязательствами и законодательством.

"Мы поможем Украине удовлетворить ее срочные потребности в финансировании, а также поможем другим уязвимым странам, которые серьезно пострадали от последствий российской войны. Мы решительно приветствуем одобрение финансирования Украины ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Мы также приветствуем дополнительную экономическую поддержку, которую одобрили другие страны, поскольку мы стремимся закрыть дефицит финансирования Украины", - заявили в G7.

Лидеры стран G7 отметили, что реконструкция Украины, начиная с быстрого восстановления, остается главным приоритетом.

"В дополнение к успешной японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции мы с нетерпением ожидаем конференции по восстановлению Украины, которые пройдут в Берлине в 2024 году и в Риме в 2025 году", - отметила группа.

Страны "Большой семерки" заявили, что никогда не признают псевдовыборов, которые планирует провести Россия на оккупированных территориях Украины весной.

"Россия не должна разрушить экономику Украины, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя. Мы поможем Украине удовлетворить ее насущные потребности в финансировании, а также окажем помощь другим уязвимым странам, которые серьезно пострадали от последствий российской войны", - говорится в документе.

Также страны "Большой семерки" призвали к утверждению дополнительной поддержки для сбалансирования бюджета Украины до 2024 года. Они подчеркнули, что усиливают безопасность помощь Украине и расширяют свои возможности в производстве и поставках, чтобы оказать помощь украинскому народу.

В заявлении также указано, что страны G7 никогда не признают ни прошлых, ни будущих "выборов", проведенных Россией на оккупированных территориях Украины, а также их "результатов".

"Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в (оккупированных - ред.) украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины", - указано в документе.

Что такое G7 G7 - дословно Группа Семи (англ. Group of Seven, в прошлом G6 (группа Шести) и G8 (Группа Восьми) — международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада).

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 февраля Украина заключила соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем канале в Telegram.

Ранее, 16 февраля, президент Украины вместе с президентом Франции подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Также, Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

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