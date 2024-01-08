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Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности: кто попал в список

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2024, 23:21
Эта делегация будет заниматься наработкой и подготовкой к международным договоренностям.
Малюк, Буданов
Малюк, Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Об этом говорится в тексте распоряжения №2/2024-рп.

Эта делегация будет заниматься наработкой и подготовкой к международным договоренностям. В список попали:

  • Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны;
  • Рустем Умеров, министр обороны;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
  • Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны;
  • Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
  • Игорь Жовква, заместитель руководителя ОПУ;
  • Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Антон Кориневич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел;
  • Роман Машовец, заместитель руководителя ОПУ;
  • Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции;
  • Николай Точицкий, заместитель министра иностранных дел;
  • Игорь Фоменко, заместитель министра экономики;
  • Игорь Баранецкий, заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента;
  • Геннадий Коваленко, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ;
  • Виталий Мартынюк, заместитель Руководителя Департамента — заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ.

Ведомство получит возможность привлекать советников, экспертов, технических работников к обеспечению работы. Директивы делегации Украины на переговоры прилагаются тайно.

видео дня

Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал Главред, G7 предоставляет "исторические" гарантии безопасности для Украины. Эти долгосрочные гарантии разработаны группой стран G7. Они могут стать ключевыми для завершения войны, а их значение уже называют историческими.

Напомним, Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

Также после заседания Совета НАТО-Украина, президент Зеленский выразил потребность Киева в гарантиях безопасности. Он надеется, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения конфликта с Россией.

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война в Украине вторжение России гарантии безопасности
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