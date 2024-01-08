Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности: кто попал в список

Эта делегация будет заниматься наработкой и подготовкой к международным договоренностям.

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Малюк, Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Об этом говорится в тексте распоряжения №2/2024-рп.

Эта делегация будет заниматься наработкой и подготовкой к международным договоренностям. В список попали:

Кирилл Буданов , начальник Главного управления разведки Минобороны;

, начальник Главного управления разведки Минобороны; Рустем Умеров , министр обороны;

, министр обороны; Александр Литвиненко , глава Службы внешней разведки;

, глава Службы внешней разведки; Александр Павлюк , первый заместитель министра обороны;

, первый заместитель министра обороны; Василий Малюк , председатель Службы безопасности Украины;

, председатель Службы безопасности Украины; Андрей Ермак , руководитель Офиса президента;

, руководитель Офиса президента; Игорь Жовква , заместитель руководителя ОПУ;

, заместитель руководителя ОПУ; Александр Камышин , министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности; Антон Кориневич , посол по особым поручениям Министерства иностранных дел;

, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел; Роман Машовец , заместитель руководителя ОПУ;

, заместитель руководителя ОПУ; Ирина Мудрая , заместитель министра юстиции;

, заместитель министра юстиции; Николай Точицкий , заместитель министра иностранных дел;

, заместитель министра иностранных дел; Игорь Фоменко , заместитель министра экономики;

, заместитель министра экономики; Игорь Баранецкий , заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента;

, заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента; Геннадий Коваленко , директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ;

, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ; Виталий Мартынюк , заместитель Руководителя Департамента — заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ.

Ведомство получит возможность привлекать советников, экспертов, технических работников к обеспечению работы. Директивы делегации Украины на переговоры прилагаются тайно.

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Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал Главред, G7 предоставляет "исторические" гарантии безопасности для Украины. Эти долгосрочные гарантии разработаны группой стран G7. Они могут стать ключевыми для завершения войны, а их значение уже называют историческими.

Напомним, Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

Также после заседания Совета НАТО-Украина, президент Зеленский выразил потребность Киева в гарантиях безопасности. Он надеется, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения конфликта с Россией.

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