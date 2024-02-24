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"Количество обновляется каждый час": в ПС назвали поражающее число сбитых целей РФ

Руслана Заклинская
24 февраля 2024, 23:19
За последние 730 дней воздушными Силами проведены десятки блестящих операций, сказал командующий ПС Николай Олещук.
'Количество обновляется каждый час': в ПС назвали поражающее число сбитых целей РФ
За 2 года войны зафиксировано 730 дней воздушных атак противника / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/kpszsu

Воздушные силы уничтожили почти 2 тысячи различных российских ракет за два года полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По словам командующего ПС, за два года большой войны в Украине было 730 дней воздушных атак.

"Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "шахедами" и "непобедимыми ракетами", вражескими пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота", - рассказал Олещук.

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По его словам, за это время Воздушные силы провели десятки блестящих операций.В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины удалось уничтожить:

  • 1905 ракет разных типов: 43 баллистических и 25 аэробалистических – Х-47М2 "Кинжал";
  • 4844 - ударных дрона и 7660 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 340 - самолетов;
  • 325 - вертолетов.

"Ежедневно говорю "СПАСИБО" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь за каждой этой цифрой - ЛЮДИ! 730 дней ра**исты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 - на авиационное истребительное прикрытие", - добавил командующий Воздушных сил.

Олещук подчеркнул, что пока украинские пилоты работают на советской технике. Однако "мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве в конце концов присоединились F-16".

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Уничтожение российских самолетов

Напомним, в пятницу, 23 февраля, украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Также 17 февраля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о успешную ликвидацию трех российских самолетов на Восточном направлении. Воздушные силы Украины сбили 2 Су-34 и один Су-35 во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Как сообщал Главред, 29 января, в Луганской области украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. К тому времени, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

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