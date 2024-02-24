'Количество обновляется каждый час': в ПС назвали поражающее число сбитых целей РФ

Воздушные силы уничтожили почти 2 тысячи различных российских ракет за два года полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
По словам командующего ПС, за два года большой войны в Украине было 730 дней воздушных атак.
"Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "шахедами" и "непобедимыми ракетами", вражескими пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота", - рассказал Олещук.
По его словам, за это время Воздушные силы провели десятки блестящих операций.В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины удалось уничтожить:
- 1905 ракет разных типов: 43 баллистических и 25 аэробалистических – Х-47М2 "Кинжал";
- 4844 - ударных дрона и 7660 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 340 - самолетов;
- 325 - вертолетов.
"Ежедневно говорю "СПАСИБО" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь за каждой этой цифрой - ЛЮДИ! 730 дней ра**исты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 - на авиационное истребительное прикрытие", - добавил командующий Воздушных сил.
Олещук подчеркнул, что пока украинские пилоты работают на советской технике. Однако "мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве в конце концов присоединились F-16".
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.
Уничтожение российских самолетов
Напомним, в пятницу, 23 февраля, украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.
Также 17 февраля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о успешную ликвидацию трех российских самолетов на Восточном направлении. Воздушные силы Украины сбили 2 Су-34 и один Су-35 во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.
Как сообщал Главред, 29 января, в Луганской области украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. К тому времени, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.
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