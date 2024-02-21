Будет лететь больше ракет: РФ внезапно увеличила количество Искандеров на границе

Россияне разместили на границе с Украиной 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".

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РФ увеличила количество Искандеров на границе с Украиной / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты бьют ракетами по Украине, уничтожают ими целые города и убивают мирных людей. Враг внезапно увеличил количество пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" у границы с Украиной. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

По его данным, по состоянию на февраль у границы развернуть 48 "Искандеров".

"46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России", - сказал Скибицкий.

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РФ бьет по Украине ракетами из КНДР

Ранее в ГУР Минобороны Украины сказали, сколько боеприпасов КНДР передала в Россию. Самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года.

Также в ГУР рассказали, сколько ракет и каких типов Россия получила от КНДР. По данным ГУР, Россия покрывает дефицит боеприпасов собственного производства путем поставок артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

Также ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР. В результате крупнейшей атаки северокорейскими ракетами по территории Украины под удар попали 3 города.

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