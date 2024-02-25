Наступают из 3 направлений: россияне нацелились на стратегический город - ВСУ

В ВСУ отметили, что россияне усилили давление на позиции Сил обороны Украины на 3 направлениях.

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В ВСУ предупредили, где россияне усилили группировку / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты увеличили свою группировку возле города времен овраг в Донецкой области. Также их активность возросла в направлении Лисовки-Андреевки и Ивановского. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Враг усилил группировку именно на Часов Яр, можно сказать, что здесь произошло некоторое вливание в него подразделениями. Также там, где направление Лысовка - Андреевка, два пехотных полка территориальных войск могли наблюдать - недавно он туда направил", - сказал он.

Калашников добавляет, что враг снова использует 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию в ходе следующих действий в направлении населенного пункта Ивановское.

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"То есть эти именно три направления - они для него являются приоритетными. И здесь он не жалеет резервы, которые у него есть. И он сюда направляет. Некоторые подразделения с Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", - резюмировал руководитель пресс-службы.

Кто такой Олег Калашников алашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20.. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, главным направлением удара российских войск может стать Купянское или Лиманское направление. Под Купянским ожидается увеличение активности боевых действий. Об этом заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Поселок Ласточкино на западе от Авдеевки был захвачен российскими войсками. Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возможную угрозу захвата российскими оккупантами города Купянск в Харьковской области.

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