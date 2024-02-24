"Потом будет слишком поздно": Зеленский высказался насчет угрозы захвата Купянска

Реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая, напомнил президент.

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Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг Купянска / Коллаж: Главред, Фото: 14-я ОМБр, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность угрозы захвата оккупантами РФ Купянска Харьковской области.

Как подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо, не стоит бояться повторной оккупации Купянска, потому что оборонная линия защиты в Харьковской области "очень неплохая".

На вопрос о том, соглашается ли он с мнением, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, потому что "потом будет слишком поздно", глава государства признал, что есть военные задержки, но та "оборонительная поддержка, которая нам оказывается — важно, чтобы она приходила вовремя".

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"Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом нужно не забывать. Но мы должны быть и благодарны за то, что мы не наедине против такого врага. И надо об этом тоже не забывать", — добавил Зеленский.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Угроза захвата Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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