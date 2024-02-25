Реальные шансы: Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

Ермак отметил, что незапрошение Украины в НАТО может привести к новой волне эскалации в разных регионах планеты.

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Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Только когда Украина получит приглашение в НАТО, Европа и мир будут иметь реальные шансы на возвращение к настоящей безопасности. Украина надеется на такое приглашение на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года. Об этом заявил глава Офиса президент Андрей Ермак во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

По словам Ермака, для содействия и продвижения вопроса о членстве Украины в НАТО была создана Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции.

"Ее сопредседателями являемся мы вместе с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном", - указал Ермак.

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Ермак также отметил, что если Украина на Вашингтонском саммите НАТО не получит приглашение на вступление в альянс, то это может обострить ситуацию в мире и дать толчок к новой волне эскалации в разных частях планеты.

"Только приглашение и настоящие конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру, Европе вернуться к безопасности", - резюмировал Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина на данный момент ближе к вступлению в Североатлантический альянс, чем когда-либо прежде, и членство страны в НАТО лишь вопрос времени.

Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу и НАТО, но возможность интеграции в коллективную защиту Запада появится лишь после завершение конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В 2024 году вероятно не состоится приглашение Украины на вступление в НАТО, поскольку этот вопрос будет обсуждаться только после завершения конфликта. Сейчас основным приоритетом является оказание помощи для обеспечения безопасности страны, а не формальное приглашение в НАТО. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек.

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