Путина ткнули носом там, где правил его друг: один из лидеров ЕС ждет Украину в НАТО

Украина вступит в Евросоюз и НАТО. Однако Киев может интегрироваться в коллективный блок безопасность Запада только после войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции безопасности.
Как сообщает Reuters, дипломат сказал, что свои слова он адресует Путину.
"Месседж России очень четкий: Украина вступит в Европейский Союз, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", - добавил Таяни.видео дня
При этом он уточнил, что пока не завершена война России против Украины, рано говорить о евроатлантической интеграции Киева в Альянс.
"Мы должны быть очень здравомыслящими и осторожными, поскольку участие полноправного члена НАТО в военном противостоянии с Россией может привести к Третьей мировой войне", - подчеркнул Антонио Таяни.
Напомним, в Италии долгое время ключевую должность премьер-министра занимал Сильвио Берлускони. Он был премьером в разные периоды в течение 9 лет и другом Владимира Путина.
Украина в НАТО
Помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге ранее сделал предположение, согласно которому Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024 года. Как полагает чиновник, Киеву следует провести реформы, чтобы вступить в блок.
В США раскрыли планы Альянса относительно Украины – представитель Штатов в НАТО Джулианна Смит отметила, что Киев вряд ли пригласят вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года. Однако союзники будут помогать Украина достичь стандартов блока.
Украину не позовут в НАТО в 2024 году, сказал представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек. По его словам, сейчас главный вопрос – обеспечение безопасности страны. О вступлении в коллективный блок безопасности Запада можно будет после завершения войны с РФ.
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