Путина ткнули носом там, где правил его друг: один из лидеров ЕС ждет Украину в НАТО

Нельзя допустить, чтобы страна НАТО воевала со страной-агрессором Россией, иначе это может привести к Третьей мировой войне, считает Антонио Таяни.

https://glavred.info/world/putina-tknuli-nosom-tam-gde-pravil-ego-drug-odin-iz-liderov-es-zhdet-ukrainu-v-nato-10542896.html Ссылка скопирована

Путин и Россия получили четкое послание относительно будущего Украины - МИД Италии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Украина вступит в Евросоюз и НАТО. Однако Киев может интегрироваться в коллективный блок безопасность Запада только после войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции безопасности.

Как сообщает Reuters, дипломат сказал, что свои слова он адресует Путину.

"Месседж России очень четкий: Украина вступит в Европейский Союз, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", - добавил Таяни. видео дня

При этом он уточнил, что пока не завершена война России против Украины, рано говорить о евроатлантической интеграции Киева в Альянс.

"Мы должны быть очень здравомыслящими и осторожными, поскольку участие полноправного члена НАТО в военном противостоянии с Россией может привести к Третьей мировой войне", - подчеркнул Антонио Таяни.

Напомним, в Италии долгое время ключевую должность премьер-министра занимал Сильвио Берлускони. Он был премьером в разные периоды в течение 9 лет и другом Владимира Путина.

Украина в НАТО

Помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге ранее сделал предположение, согласно которому Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024 года. Как полагает чиновник, Киеву следует провести реформы, чтобы вступить в блок.

В США раскрыли планы Альянса относительно Украины – представитель Штатов в НАТО Джулианна Смит отметила, что Киев вряд ли пригласят вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года. Однако союзники будут помогать Украина достичь стандартов блока.

Украину не позовут в НАТО в 2024 году, сказал представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек. По его словам, сейчас главный вопрос – обеспечение безопасности страны. О вступлении в коллективный блок безопасности Запада можно будет после завершения войны с РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.