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У Сырского назвали главную цель команды нового главкома

Дмитрий Видоменко
25 февраля 2024, 12:49обновлено 25 февраля, 13:33
Главная цель команды нового главкома ВСУ генерала Александра Сырского ‒ наладка эффективности, системности и анализа применения беспилотников.
Сырский, шевро
Новый главком ВСУ Александр Сырский / коллаж Главред, фото УНИАН

Главная сейчас цель команды нового главкома ВСУ генерала Александра Сырского ‒ наладка эффективности, системности и анализа применения беспилотных систем. Об этом заявил в рамках форума "Украина. Год 2024" его заместитель Вадим Сухаревский.

"Подразделения (Сил беспилотных систем – Главред), которые в будущем будут сформированы – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который поможет наносить противнику максимальные потери", ‒ сказал он.

Выступление Сухаревского максимально поддержал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Стиль нашей войны сегодня – изобретать такие продукты, которые будут менять ситуацию на поле боя", – сказал он.

Чиновник отметил, что с помощью электронных систем украинские офицеры совершенствуют математику войны. И это должно позволить эффективнее считать и определять потребности Украины, чтобы направлять промышленность в правильное русло.

"Только FPV-дронов в этом году будет более миллиона. Также разведывательные самолеты, коптеры, лодки, РЭБ. Этого всего будет в этом году больше. Технологии плюс смелость украинских воинов – это наша формула победы", – подытожил Федоров.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В частности, есть информация, что на вооружении ВСУ уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

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БПЛА беспилотники Александр Сырский Михаил Федоров
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