Отошли на новую линию обороны: в ВСУ подтвердили отступление из Ласточкино

В ВСУ отметили, что вывод войск из Ласточкиного был необходим для организации новой линии обороны.

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Украинские военные отошли от села Ласточкино / Rоллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatelivemap

Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что наши военные отступили из населенного пункта Ласточкино вблизи Авдеевки, Донецкая область. Раньше они держали оборону на окраинах этой деревни. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских вооруженных сил.

"Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино", - рассказал он.

По его словам, этот ход был важным для организации оборонительной линии через населенные пункты Орловка, Тоненькое и Бердичи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника по направлению на запад.

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Что известно о селении Ласточкино? Ласточкино - поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины подтвердили, что с боями отошли на западные окраины Ласточкиного. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал отвод подразделений ВСУ из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, при выходе из Авдеевки в плен попало небольшое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины.

22 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание. Глава государства ознакомился с последними изменениями в оперативной обстановке от главнокомандующего Александра Сырского.

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