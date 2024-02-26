Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская пара

Авианалет российские захватчики устроили в 2 часа 15 минут 26 февраля. Всего были зафиксированы четыре взрыва.

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Авиаудар по Сумской области оккупанты нанесли ночью 26 февраля / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA

В ночь на 26 февраля российские оккупанты нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Юнаковской громаде Сумской области. В результате погибла супружеская пара.

Как сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации, авианалет оккупанты устроили в 2 часа 15 минут 26 февраля. Всего были зафиксированы четыре взрыва.

Юнаковская громада Сумской области / google.com/maps

"Российские террористы в очередной раз совершили ужасное преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня, 26 февраля, в 2 часа 15 минут был совершен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома.

Разрушен один частный жилой дом, еще пять — повреждены. На месте работают все необходимые службы.

Смотрите видео - Последствия авиаудара РФ по Сумщине:

Атака на Днепр и Харьков в ночь на 26 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.

В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину семью ракетами разных типов и 14 ударными беспилотниками "Shahed". Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

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