Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская пара

В ночь на 26 февраля российские оккупанты нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Юнаковской громаде Сумской области. В результате погибла супружеская пара.
Как сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации, авианалет оккупанты устроили в 2 часа 15 минут 26 февраля. Всего были зафиксированы четыре взрыва.
"Российские террористы в очередной раз совершили ужасное преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня, 26 февраля, в 2 часа 15 минут был совершен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома.
Разрушен один частный жилой дом, еще пять — повреждены. На месте работают все необходимые службы.
Смотрите видео - Последствия авиаудара РФ по Сумщине:
Атака на Днепр и Харьков в ночь на 26 февраля
В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.
В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину семью ракетами разных типов и 14 ударными беспилотниками "Shahed". Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.
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