УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Генерал рассказал, чем ВСУ могли сбивать российские истребители

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 11:06
За пять дней российская оккупационная армия потеряла семь истребителей - это очень высокий показатель эффективности.
Игорь Романенко, Су-34
Игорь Романенко сказал, чем ВСУ сбивают российские самолеты / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, каким оружием украинские военные могли сбивать российские истребители.

Во-первых, по его словам, на вооружении ВСУ есть системы Patriot, предоставленные западными партнерами Украины.

"Во-вторых, развиваются более дешевые варианты интегрированных систем с элементами советских зенитно-ракетных комплексов, которые были у нас на вооружении, в сочетании с ракетами, пусковыми установками и другими элементами. Это дает новые возможности. С "Буками" и "Кубами" у нас есть возможность масштабирования, увеличения количества таких огневых средств", - сказал Романенко в интервью Oboz.ua.

видео дня

"Как видим, как только увеличиваются наши возможности, сразу же повышается эффективность применения этих средств. За пять дней были сбиты семь российских самолетов – это очень высокий показатель эффективности", - добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Сбитие самолетов РФ

19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке - истребитель бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

18 февраля бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет Су-34. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

17 февраля ВСУ уничтожили три российских самолета на восточном фронте, сообщил главнокомандующий войск Александр Сырский. В частности, были сбиты два вражеских Су-34 и один Су-35. Информацию также подтвердили и в Воздушных силах.

21 февраля Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34 - этот истребитель-бомбардировщик стал уже седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военный самолет российский самолет Игорь Романенко новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

11:35 Украина
Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

10:49 Украина
Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

10:47 Украина
Все главные новости

Популярное

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова 97629

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм 10938

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня 10214

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага 5845

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага

Последние новости

11:48

У Кузьминова в Испании был "план защиты": в ОП прокомментировали гибель пилота РФ

11:41

Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская параВидео

11:35

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

11:19

"Этот день хочется забыть": военный рассказал о самых тяжелых боях и потерях

11:06

Генерал рассказал, чем ВСУ могли сбивать российские истребители

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:49

Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

10:47

Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

10:31

Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать после заката

10:31

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньгиВидео

Реклама
10:27

Китайский гороскоп на 27 февраля: Крысе - скрытые чувства, Лошади - отчуждение

10:13

Виновных следует наказать: посол Украины требует "возможного и невозможного" от Польши

10:02

Настоящий фурор: Зеленская кардинально сменила прическу

09:50

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные срокиВидео

09:50

Суд продолжается и до окончательного решения еще очень далеко – украинский холдинг GNT Group по спору с кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus

09:19

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

08:57

Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

08:43

Гороскоп на завтра 27 февраля 2024: Дев преследует удача, Стрельцам - важная новость

08:24

Потери ВСУ в войне: цифры, озвученные Зеленским, отличаются от оценки США — NYT

08:20

Черноморский флот РФ отступает: Украина доминирует в части моря - разведка Британии

07:22

В ISW объяснили, почему Кремль и пропагандисты РФ не упоминали о годовщине вторжения

Реклама
06:51

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали людиФото

06:19

ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличнымимнение

04:20

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врагаВидео

03:43

Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага

03:00

Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием

02:30

Россия все еще имеет преимущество в ракетах, но у Украины тоже есть успехи - ГудименкоВидео

02:00

Павел Зибров рассказал, ради чего готов лишиться фирменных усов

01:31

Как отмыть ручки на газовой плите: секрет в моющем средстве

00:07

Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках

25 февраля, воскресенье
23:31

Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

22:54

Популярный украинский певец рухнул со сцены во время концертаВидео

22:34

Сколько украинцам придется заплатить за свет в марте: точный ответ Минэнерго

21:57

76-летнего Алибасова разбил инсульт - дезориентированный продюсер в реанимации

21:57

Массовый расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец о деталях страшного преступления РФ

21:22

Любовный гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Скорпиону - ссора, Рыбам - важное решение

21:00

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

20:41

На треть срезали нефтяную выручку РФ: Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага

20:14

Гороскоп на март 2024 для Дев: затмение изменит доход и жизненные ценностиВидео

20:12

"Это они убили Навального": Зеленский резко высказался о простых россиянах

20:04

Оккупанты готовят новое масштабное наступление: Зеленский предупредил украинцев

Реклама
19:59

Экс-муж Витвицкой эмоционально высказался про ее фото с новым избранником

19:56

"Сломаем оборону РФ": Зеленский назвал, что кардинально изменит ход войны

19:39

Была утечка, план контрнаступления был в Кремле еще до его начала - Зеленский

19:35

Будет мощный ветер: в двух регионах предупреждают о серьезной опасности

19:15

160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов: что происходит в ПольшеВидео

19:10

Филигранная работа наших ВСУмнение

19:09

Гороскоп на март 2024 для Весов: астролог предрекла важное событиеВидео

19:09

Среди погибших были раненые: оккупанты расстреляли девятерых пленных бойцов ВСУ

19:01

Лунный календарь на 26 февраля: от чего стоит отказаться в этот день

18:59

"Я считаю - это предательство": Зеленский прокомментировал свою "нелегитимность"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять