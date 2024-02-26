Генерал рассказал, чем ВСУ могли сбивать российские истребители

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, каким оружием украинские военные могли сбивать российские истребители.
Во-первых, по его словам, на вооружении ВСУ есть системы Patriot, предоставленные западными партнерами Украины.
"Во-вторых, развиваются более дешевые варианты интегрированных систем с элементами советских зенитно-ракетных комплексов, которые были у нас на вооружении, в сочетании с ракетами, пусковыми установками и другими элементами. Это дает новые возможности. С "Буками" и "Кубами" у нас есть возможность масштабирования, увеличения количества таких огневых средств", - сказал Романенко в интервью Oboz.ua.
"Как видим, как только увеличиваются наши возможности, сразу же повышается эффективность применения этих средств. За пять дней были сбиты семь российских самолетов – это очень высокий показатель эффективности", - добавил Романенко.
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Сбитие самолетов РФ
19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке - истребитель бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.
18 февраля бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет Су-34. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.
17 февраля ВСУ уничтожили три российских самолета на восточном фронте, сообщил главнокомандующий войск Александр Сырский. В частности, были сбиты два вражеских Су-34 и один Су-35. Информацию также подтвердили и в Воздушных силах.
21 февраля Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34 - этот истребитель-бомбардировщик стал уже седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.
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