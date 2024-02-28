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Главком ВС Великобритании назвал возможные сроки нового контрнаступления ВСУ

Анна Ярославская
28 февраля 2024, 10:56
Силам обороны Украины не хватает боеприпасов из-за задержек с военной помощью, и эта проблема в ближайшее время будет оставаться актуальной.
Энтони Радакин, ВСУ
Энтони Радакин озвучил возможные сроки нового контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Википедия

Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин.

По его словам, Силам обороны Украины не хватает боеприпасов из-за задержек с военной помощью, и эта проблема в ближайшее время будет оставаться актуальной. Радакин считает, что ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины, пишет The Guardian.

Главком британских ВС заявил, что Украина столкнулась со сложностями на фронте из-за нехватки снарядов, вызванной приостановлением военной помощи от США. В то же время Европа не может заполнить возникший пробел.

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Союзники НАТО обсуждают пути усиления поддержки Украины. Вероятно, во время или накануне июльского саммита будут анонсированы новые пакеты помощи.

В то же время ВС РФ уже завоевали "относительно небольшие территории" на тактическом уровне. В частности, потеряв 17 тысяч бойцов убитыми и еще 30 тысяч ранеными, оккупанты захватили Авдеевку в Донецкой области. Также напряженные бои идут под Часовым Яром, куда Силы обороны отступили после потери Бахмута.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", — считает Радакин.

По его оценке, ВСУ вряд ли смогут начать новое контрнаступление раньше позднего лета. Скорее всего, Силы обороны начнут двигаться на фронте уже в следующем году.

Также Радакин оценил угрозы со стороны России для стран Запада. По его словам, сейчас страна-агрессор втянута в войну с Украиной и не представляет серьезной военной угрозы для членов Североатлантического альянса.

По его словам, для нового нападения РФ нужно было бы "восстановить свои танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны".

"Я не говорю, что Россия не опасна", — добавил адмирал.

Кто такой Энтони Радакин

Адмирал, 24-й глава оборонного ведомства Великобритании.

Радакин также занимал должность Первого морского лорда, с июня 2019 по ноябрь 2021 года. Он был начальником штаба командования вооружённых сил Великобритании с 2016 по 2018 год, заместителем начальника штаба ВМФ с 2018 по 2019 год, пишет Википедия.
Радакин имеет репутацию реформатора.
Во время вторжения России в Украину в 2022 году Радакин заявил, что победа РФ не является неизбежной.
Отвечая на вопрос в программе BBC Sunday Morning, был ли захват Украины Россией "неизбежным", Радакин ответил: "Нет. Я думаю, что мы видели российское вторжение, которое идет не очень хорошо".

Что происходит на фронте - последние новости

26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону.

Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. Об этом 27 февраля заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в течение ближайших недель. Однако рельеф местности и водные объекты к западу от Авдеевки, особенно водоем, пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "очень ужасной". По его словам, украинские военные принимают очень сложные решения на поле боя.

"Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень трудные решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная", - заявил Кирби.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер охарактеризовал ситуацию на поле боя как "чрезвычайно серьезную". По его словам, ВСУ приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины.

Контрнаступление ВСУ

В интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

В интервью СNN Зеленский сказал, что победа Украины напрямую зависит от помощи США. Без нее украинским военным будет трудно одержать новые победы на поле боя и удерживать оборону в 2024 году.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Что касается контрнаступления ВСУ в 2023 году, то Зеленский сказал, что четыре бригады "ударного кулака" были без техники. Президент подозревает, что имело место разглашение некоторыми партнерами деталей относительно направлений операции.

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