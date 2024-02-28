В ближайшие недели РФ может захватить новые населенные пункты возле Авдеевки - ISW

Оккупанты пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций.

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Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Российские оккупанты продолжают атаки вокруг Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Силам обороны создать более прочную линию обороны в непосредственной близости от города. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что армия РФ пытается использовать тактические возможности и поддерживает относительно высокий темп наступательных операций к западу и северо-западу от Авдеевки.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил 27 февраля, что российские войска в последнее время увеличили численность штурмовых групп на Таврическом направлении с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

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Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичей, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и отражения следующих российских наступательных операций.

Эксперты предполагают, что россияне могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в течение ближайших недель, но рельеф местности и водные объекты к западу от Авдеевки, особенно водоем, пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

В отчете говорится, что проблематичная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические преимущества россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе.

Что сейчас происходит возле Авдеевки

Российские оккупанты продолжают продвигаться вблизи Авдеевки в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. Об этом 27 февраля заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что ситуация под Авдеевкой очень сложная, россияне круглосуточно продолжают активные наступательные действия.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

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