'Круглосуточно наступают': в Третьей штурмовой раскрыли тяжелую ситуацию под Авдеевкой

Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.

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Оккупанты продвигаются на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что ситуация под Авдеевкой очень сложная, россияне круглосуточно продолжают активные наступательные действия.

По словам Жорина у Telegram, основным направлением, где сейчас давят россияне, является линия населенных пунктов Бердичи-Орловка. Кроме этого активные бу ведутся в районе Красногоровки.

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты. Относительно действий украинских сил-и наша третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а воплощают контратакующие меры", - отметил Жорин. видео дня

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что офицер ВСУ рассказал об успехе на Авдеевском направлении. К западу от Авдеевки российские оккупанты уничтожают все перед собой, однако Вооруженные Силы Украины не позволяют врагам закрепиться на новых позициях.

В ВСУ подтвердили отступление из Ласточкиного. Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов.

Бригадный генерал раскрыл большие потери РФ на востоке. На Таврическом направлении украинские силы усиливают линии обороны, чтобы не дать продвинуться российским оккупантам в районе Авдеевки и увеличить число вражеских потерь.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды УСН.

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