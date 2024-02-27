'НАТО введет свои войска в Украину': Столтенберг резко опроверг эту информацию

Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку.

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НАТО не отправит свои войска в Украину / коллаж: Главред, фото: НАТО, 53 отдельная механизированная бригада

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что страны-члены Альянса рассматривают возможность ввода войск в Украину. Однако, генеральный секретарь Йенс Столтенберг опроверг эту информацию.

По его словам, НАТО оказывает огромную поддержку нашему государству, однако введения военных Североатлантического альянса не будет, передает Associated Press.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг слова Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на территорию Украины для ее защиты.

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"Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины", - сказал он.

Напомним, что глава Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО. Для содействия и продвижения вопроса о членстве Украины в НАТО была создана Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции.

У Лукашенко разразились угрозой сбивать авиацию НАТО и назвали "условие". В подконтрольной агрессору России Республике Беларусь заявили, что военной авиации Североатлантического альянса у ее границ, мол, стало больше.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг-норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

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