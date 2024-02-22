У Лукашенко разразились угрозой сбивать авиацию НАТО и назвали "условие"

В подконтрольной агрессору России республике Беларусь заявили, что военной авиации Североатлантического альянса у ее границ, дескать, стало больше.

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У Лукашенко грозятся "не церемониться с авиацией НАТО" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

В Министерстве обороны Беларуси разразились угрозой сбивать авиацию НАТО в случае, дескать, пересечения западными самолетами границ республики.

В интервью пропагандистам Россия-24 глава военного ведомства белорусской республики Виктор Хренин отреагировал на "увеличение количества военной авиации НАТО" у границ Беларуси.

По его словам, белорусские войска, мол, будут сбивать военные самолеты Альянса, если они якобы пересекут границу Беларуси.

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"Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - подчеркнул Хренин.

Угроза странам НАТО из Беларуси

Майор ВСУ Алексей Гетьман считает, что Россия из Беларуси может атаковать три области. Враг способен перебросить десятки тысяч войск в направлении Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может напасть на страны Балтии из Беларуси. В интервью Главреду он говорил, что для российских оккупантов атака на Сувалкский коридор может стать оптимальным вариантом военной операции.

Ядерное оружие уже в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, несмотря на то, что Запад гораздо сильнее, у оккупантов преимущество в производстве боеприпасов.

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