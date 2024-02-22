У Лукашенко разразились угрозой сбивать авиацию НАТО и назвали "условие"

В Министерстве обороны Беларуси разразились угрозой сбивать авиацию НАТО в случае, дескать, пересечения западными самолетами границ республики.
В интервью пропагандистам Россия-24 глава военного ведомства белорусской республики Виктор Хренин отреагировал на "увеличение количества военной авиации НАТО" у границ Беларуси.
По его словам, белорусские войска, мол, будут сбивать военные самолеты Альянса, если они якобы пересекут границу Беларуси.
"Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - подчеркнул Хренин.
Угроза странам НАТО из Беларуси
Майор ВСУ Алексей Гетьман считает, что Россия из Беларуси может атаковать три области. Враг способен перебросить десятки тысяч войск в направлении Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может напасть на страны Балтии из Беларуси. В интервью Главреду он говорил, что для российских оккупантов атака на Сувалкский коридор может стать оптимальным вариантом военной операции.
Ядерное оружие уже в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, несмотря на то, что Запад гораздо сильнее, у оккупантов преимущество в производстве боеприпасов.
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