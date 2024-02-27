Макрон объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности

Ранее были созданы уже восемь коалиций. Они посвящены поставке различных видов вооружения. Новая, анонсированная лидером Франции, стала девятой.

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Эммануэль Макрон призвал европейцев "производить больше" боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности. Об этом он рассказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже.

Как пишет французское изданиеLe Monde, по словам Макрона, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет и бомб средней и большой дальности".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, у которых есть боеприпасы", — сказал Макрон.

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Французский лидер призвал европейцев "производить больше".

Макрон также напомнил, что ранее создали уже восемь коалиций. Они посвящены поставке различных видов вооружения. Новая – анонсированная 26 февраля – стала девятой.

Парижская конференция по оказанию помощи Украине По инициативе президента Франции в Париже 26 февраля собрались около 20 глав европейских государств и правительств, а также представители США и Канады. Во встрече также принял участие и канцлер Германии. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участникам консультаций в Елисейском дворце по видеосвязи. Целью Парижской конференции были не столько новые гарантии поставок оружия, сколько повышение эффективности уже обещанной военной помощи, в том числе по обучению украинских солдат, и вопросов усиления киберзащиты. Как писало агентство AFP, участники конфренции поставили цель найти способы увеличить помощь Киеву, чтобы "адаптировать ее к украинским потребностям".

Поставка Украине ракет большой дальности

У Украины есть шансы получить необходимое дальнобойное оружие. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024".

Администрация президента США Джо Байдена после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц работает над тем, чтобы предоставить Киеву мощные баллистические ракеты большой дальности. Об этом сообщает портал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности, которые способны поразить временно оккупированный Крым, писали американские СМИ.

Дефицит боеприпасов у ВСУ

В начале февраля издание Forbes писало о том, что украинская артиллерия сейчас испытывает сильный снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество.

Журналист Фредерик Плейтген, посетивший позиции Сил обороны Украины вблизи Бахмута, сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

Британское правительство решило потратить в течение следующего года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов США) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства снарядов. Новый пакет финансирования пополнит запасы артиллерийских боеприпасов Украины, которые "критически важны для ведения войны".

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