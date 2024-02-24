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Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов

Анна Ярославская
24 февраля 2024, 09:02
Силы обороны Украины очень эффективно используют артиллерию для ведения контрбатарейного огня.

Великобритания, ВСУ, боеприпасы
Британия объявила о пакете боеприпасов для Украины / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay.com, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Британское правительство решило потратить в течение следующего года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов США) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства снарядов.

Новый пакет финансирования пополнит запасы артиллерийских боеприпасов Украины, которые "критически важны для ведения войны". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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В Лондоне отметили, что Силы обороны Украины очень эффективно используют артиллерию для ведения контрбатарейного огня - используя беспилотники и радиолокационные системы, предоставленные Британией.

"Сегодняшнее объявление о 245 миллионах фунтов стерлингов происходит ровно через два года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение в Украину - артиллерия оказалась критической для успехов Украины на поле боя, постоянно нанося ущерб российским силам и не давая им совершить значительные прорывы", - говорится в релизе.

В правительстве Британии также напомнили, что в обновленном отчете в парламент в четверг министр обороны Грант Шаппс подтвердил поставку ВСУ дополнительных 200 противотанковых ракет Brimstone. В результате общее количество предоставленных Украине образцов превысило 1300 единиц.

В дополнение к пакету финансирования артиллерии и ракет, была подписана новая многомиллионная серия контрактов между отделом закупок Минобороны Британии, оборонным оборудованием и поддержкой (DE&S) и британской компанией Cook Defense Systems для обеспечения сотен запасных гусеничных гусениц для танков и броне.

Отмечается, что это позволит ВСУ восстанавливать поврежденную противотанковым оружием и минами технику, а контракты будут предусматривать сочетание финансирования Великобритании и средств Международного фонда для Украины.

Кроме того, на прошлой неделе глава Минобороны Британии Грант Шаппс объявил, что Соединенное Королевство будет и дальше возглавлять международную коалицию по вопросам наращивания возможностей для поставки передовых беспилотных летательных аппаратов в Украину, наряду с международной коалицией по морским возможностям, объявленной в декабре.

Дефицит боеприпасов в ВСУ

В начале февраля издание Forbes писало о том, что украинская артиллерия сейчас испытывает сильный снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество. Украинские батареи сейчас ежедневно выпускают около 2 тысяч снарядов, в то время как российские используют за день около 10 тысяч.

Журналист Фредерик Плейтген, посетивший позиции Сил обороны Украины вблизи Бахмута, сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

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