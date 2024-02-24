Как в ГУР узнали о подготовке РФ к нападению 24 февраля: Буданов раскрыл детали

Сейчас Украина широко использует способности, которые предоставляют разведывательные ведомства стран-партнеров.

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Буданов рассказал о начале полномасштабного вторжения / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что после начала полномасштабного вторжения России Украина значительно увеличила численность боевых и оперативных подразделений разведки, а также усилила техническую составляющую.

"С началом войны мы значительно увеличили свой штат. Максимальному увеличению подлежали боевые, оперативно-боевые подразделения и техническая разведка. Значительно усилили направление киберразведки. В связи с ростом объемов полученной информации украинская спецслужба укрепила аналитическое направление и внедрила основанные на искусственном интеллекте новые сервисы для технической обработки данных", - рассказал Буданов для The Telegraph.

Также, по его словам, Украина широко использует способности, которые предоставляют разведывательные ведомства стран-партнеров.

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"Например, для нас критически важной часто является информация о запусках ракет с рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Эта помощь является неоценимой для нас", - отметил глава ГУР.

Таким образом разведка Минобороны помогает партизанским группировкам, которые действуют на территории РФ, "поддерживает их, взаимодействует с ними, иногда выражает свои просьбы или ставит определенные задачи". Но, говорит Буданов, это не такое массовое явление, как иногда кажется.

"Серьезную роль в процессе противостояния с террористической Россией играет агентура: во время войны на нее возложена задача не только получать информацию, но и осуществлять специальные активные мероприятия. Благодаря агентурной разведке Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года. Если бы мы полагались исключительно на данные радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки, то мы бы не были готовы, не поняли бы, что будет происходить вторжение, и не успели бы подготовиться", - отметил Буданов.

Напомним, что в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета а-50 Российский самолет был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск. Борт должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора РФ.

В ГУР назвали дату и оценили угрозу нового наступления россиян на территории Украины. В Главном управлении разведки отрегулировали на заявление Жозепа Борреля о новом наступлении на территории Украины после выборов президента РФ.

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