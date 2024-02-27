Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

Украинские военные отошли от населенных пунктов Степное и Северное вблизи Авдеевки.

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Украинские военные отошли от Степного и Северного / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, DeepState

Российские оккупанты продолжают продвигаться вблизи Авдеевки в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сел - Северное и Степное", - сказал Лиховой.

Он добавил, что в этих населенных пунктах еще до войны вместе проживало около 100 жителей.

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Стоит отметить, что враг начал захватывать эти населенные пункты после того, как украинские военные вышли из Ласточкино.

Что известно о поселке Ласточкино? Ласточкино - посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

По данным DeepState, российские военные продвинулись в районе Горловки, Бердичей и Тоненького Донецкой области.

В Генштабе рассказали о том, как российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов на этом направлении.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктах Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области", — говорится в сообщении.

Уход из Ласточкино

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что ВСУ отошли на западные окраины Ласточкино. 25 февраля украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции, продолжаются ожесточенные бои, враг применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал Главред, 24 февраля появилось сообщение, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта, сообщили аналитики ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

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