ВСУ отрезали пути: "слив" планов сорвал контрнаступление Сил обороны – эксперт

Контрнаступление ВСУ началось в ночь с 7 на 8 июня 2023 года, напомнил Михаил Самусь.

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Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Подрыв российскими войсками Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года был связан с тем, что врагу были известны даты начала контрнаступления ВСУ, заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В комментарии Фокусу он напомнил о том, что контрнаступление ВСУ началось в ночь с 7 на 8 июня 2023 года, когда украинские военные провели ограниченную, но значительную атаку в Запорожской области.

"Сведите все даты и получится, что действительно враг знал о нашем наступлении. Поэтому и подорвали плотину, отрезав перспективные пути для ВСУ. Можно гадать, как работает российская разведка, но Москва подготовилась к развитию событий", — не исключает эксперт.

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Он уверен, что спецслужбы должны разобраться с возможными утечками, а на вопросы о военных планах в 2024-м году лучше отвечать неправдивыми сведениями или сознательной дезинформацией.

"Не удивлюсь, что и журналисты приложили руку к раскрытию военных планов. Помните, как СМИ вытягивали информацию о ходе операций? Некоторые чиновники могли не удержаться и проболтаться в анонимных беседах. Обычные аналитики, работающие на спецслужбы РФ могут по открытой информации выстроить план контрнаступления. Одно, второе, третье заявление и все — картинка сложилась. Агентура доработает остальные детали", — добавил Самусь.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что четыре бригады "ударного кулака" для контрнаступления были без техники. Президент подозревает, что имело место и разглашение некоторыми партнерами деталей относительно направлений операции.

Напомним, The New York Times писала, что российские войска уже собрали по некоторым направлениям группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5-ти оперативных направлений.

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