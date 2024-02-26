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Без помощи США будет тяжело, Сырский разрабатывает сразу два плана- Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2024, 22:33
Президент Украины отметил, что новый главнокомандующий ВСУ разрабатывает планы с учетом предоставления помощи от США или ее отсутствия.
Владимир Зеленский, Александр Сырский
Сырский разрабатывает два варианта дальнейших действий на фронте / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/osirskiy

Победа Украины напрямую зависит от помощи США. Без нее украинским военным будет трудно одержать новые победы на поле боя и удерживать оборону в 2024 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СNN.

Без оружия украинские защитники не смогут противостоять врагу.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы .... не только к нашему контрнаступлению. Они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень тяжело", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент добавил, что Украина пытается подготовиться к любому варианту. Исходя из этого, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

"Если Киев получит помощь от США, он сможет начать оттеснять Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне", - сказал Зеленский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Помощь Украине от США

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины. Далее документ отправили в нижнюю палату – Палату представителей, которая отказывается рассматривать инициативу. Законопроект блокируют республиканцы, ссылаясь на ситуацию на границе с Мексикой.

В Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США: представитель ведомства Сабрина Сингх сказала, что в таком случае Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут сражаться. При таком сценарии все зависит от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь. По его словам, тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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