Ситуация на фронте 'ужасная': в Белом доме предупредили о новых потерях территорий

Кирби подчеркнул, что нельзя ставить "временные штампы" и говорить, что однажды Украина может проиграть войне.

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В США рассказали о нехватке боеприпасов на фронте / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "очень ужасной". Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи уже сейчас.

Кирби отметил, что украинские военные принимают очень сложные решения на поле боя, отметил он во время брифинга с журналистами.

После того, как президент Джо Байден встретился с Конгрессом США и провел переговоры, Джон Кирби выступил на брифинге перед журналистами. Он заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине "очень ужасная".

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"Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень трудные решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная", - заявил Кирби.

Он также добавил, что нельзя ставить "временные штампы" и говорить, что однажды Украина может проиграть войне. Впрочем, Кирби подчеркнул, что украинским военным пришлось отходить из-за российского нашествия, что привело к потере территорий.

"Мы нуждаемся в помощи сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевку из-за-буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", - подчеркнули в Белом доме.

Военная помощь для Украины

Напомним, что Швеция выделит Украине крупнейший пакет оборонной помощи на $700 млн. Известно, что туда войдет военная техника и оборудование Вооруженных сил этой скандинавской страны. Будут выделены средства на закупку нового оборонного оборудования у производителей.

ЕП проголосовал за оказание помощи Киеву на Украинский фонд на €50 млрд. Европейский парламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годы. Средства ЕС будут направлены на поддержание жизнедеятельности и восстановление украинского государства.

23 февраля в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом о помощи от США на 60 $ млрд. По словам Чака Шумера, Штаты будут бороться за финансирование военной помощи Украине. Также речь идет о готовности к дальнейшему сотрудничеству с НАТО.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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