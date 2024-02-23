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Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

Андрей Ганчук
23 февраля 2024, 22:20
В Украину приехала делегация Сената США во главе с лидером демократического большинства Чаком Шумером, готовится встреча с президентом Зеленским.
Шумер, Украина
Конгрессмены детально изучат, какое оружие нужно Украине - Шумер / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Из США в Украину приехала группа американских законодателей во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Парламентарии намерены продемонстрировать, что Штаты поддерживают украинское государство и будут бороться за военную помощь.

Как сообщает Голос Америки, лидер демократов в Сенате Шумер обнародовал от имени всей делегации, которая вместе с ним приехала в Украину (Джека Рида (демократа от штата Род-Айленд), сенатора Майкла Беннета (демократа от штата Колорадо), сенатора Ричарда Блюментальм (демократа от штата Коннектикут) и сенатор Мэгги Хассан (демократа от штата Нью-Йорк) заявление, в котором указаны цели визита.

"Я возглавляю эту представительную делегацию Конгресса, которая встретится с президентом Зеленским, чтобы достичь четыре важные цели", - отметил лидер демократического большинства в Сенате.

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По его словам, Штаты будут бороться за финансирование военной помощи Украине. Также они намерены показать готовность к дальнейшему сотрудничеству с НАТО.

"Первое: мы здесь, чтобы продемонстрировать украинскому народу, что Америка поддерживает его и будет продолжать бороться, чтобы добиться финансирования, в котором он так отчаянно нуждается и которого заслуживает. Мы не прекратим борьбу, пока не добьемся этого.

Второе: мы здесь для того, чтобы заверить наших союзников по НАТО и в Европе, что мы стоим плечом к плечу с ними, и что США не оставят Европу и наш самый многолетний и успешный альянс, которым является НАТО", - указано в заявлении.

Также американские парламентарии намерены разобраться, какое оружие нужно Украине и что может произойти, если его не поставят. США должны показать своим союзникам по всему миру готовность придерживаться обязанностей.

"В-третьих, мы собрались здесь, чтобы детально разобраться в том, в каких вооружениях так нуждается Украина, и о последствиях срыва их поставок — узнать о конкретных преимуществах, которые получит Россия, если оружие не будет поставлено, и о преимуществах, которые получит Украина, если оружие будет поставлено.

В-четвертых, мы считаем, что находимся на переломном моменте истории, и мы должны ясно дать понять нашим друзьям и союзникам по всему миру, что США не отступают от наших обязанностей и союзников. Если мы не поддержим наших союзников, это приведет к серьезным политическим, дипломатическим, экономическим и военным последствиям, которые нанесут значительный ущерб американскому народу в течение следующих десятилетий", - сказано в заявлении.

Сенаторы намерены поговорить с Джонсоном

Кроме того, отмечено, что после поездки в Украину законодатели намерены серьезно поговорить со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими конгрессменами, которые препятствуют оказанию военной помощи Киеву.

"Когда мы вернемся в Вашингтон, мы ясно дадим понять спикеру Джонсону и другим членам Конгресса, которые препятствуют военной и экономической поддержке, что именно поставлено на карту здесь, в Украине, а также для остальной Европы и свободного мира. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы Конгресс активизировался, выполнил свой долг и оказал помощь нашим друзьям и союзникам", - подчеркивается в заявлении.

Помощь Украине от США

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины. Далее документ отправили в нижнюю палату – Палату представителей, которая отказывается рассматривать инициативу. Законопроект блокируют республиканцы, ссылаясь на ситуацию на границе с Мексикой.

В Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США: представитель ведомства Сабрина Сингх сказала, что в таком случае Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут сражаться. При таком сценарии все зависит от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь. По его словам, тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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новости США военная помощь война России и Украины
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