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Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи Киеву

Алексей Тесля
27 февраля 2024, 14:10
Средства ЕС будут направленны на поддержание жизнедеятельности и восстановление украинского государства.

Евросоюз, евро
Европейский парламент одобрил выделение помощи Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Европейский парламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годы.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем сервисе микроблогов Х (бывший Twitter).

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"Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 "за", 40 "против", 39 "воздержались") одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро", - написал он.

Что известно о помощи ЕС Украине

Как сообщается, средства ЕС будут направленны на поддержание жизнедеятельности, восстановление украинского государства, равно как и на проведение реформ на пути к членству в Европейском союзе.

Соответствующая резолюция была проголосована во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента.

Авторами резолюции выступили докладчики:

  • от Комитета по вопросам иностранных дел Михаель Галер (Michael Gahler, Германия, группа европейских народников);
  • бюджетного Комитета Эйдер Гардиасабаль Рубиал (Eider Gardiazabal Rubial, Испания, группа социалистов и демократов).

Украинский фонд на 50 млрд евро

"Фонд должен тесно связать восстановление, реконструкцию и модернизацию с требованиями и процессом вступления в Союз, увязав финансовую поддержку с проведением реформ и инвестиций в целях вступления (в ЕС) ", - сказано в документе.

В резолюции отмечается, что поддержка ЕС должна быть направлена по трем направлениям. Первое - финансовая поддержка Украины для реализации реформ и инвестиций, а также для поддержания макрофинансовой стабильности страны, как это предусмотрено в Плане Украины, который должен быть разработан украинским правительством. Второе - инвестиционная структура Украины для мобилизации инвестиций и расширения доступа к финансированию. Третье - помощь на пути европейской интеграции в целях мобилизации технического опыта и наращивания потенциала.

В резолюции также обозначены рамки Плана, который должен подготовить Киев. "Украина должна подготовить План как последовательный, всеобъемлющий и адекватно сбалансированный ответ на восстановление и модернизацию Украины, поддерживая ее экономическое, социальное и экологическое восстановление, устойчивое развитие и ее прогресс на пути к вступлению в Союз, в соответствии с целями и требованиями Фонда. Таким образом, План Украины также предоставит другим донорам основу для определения приоритетных областей финансирования восстановления Украины и будет способствовать повышению ответственности, согласованности и дополнительных вкладов в этих целях. С этой целью Украина должна обеспечить, чтобы План в том виде, в котором он подготовлен, комплексно покрывал ее потребности в восстановлении, реконструкции и модернизации, определяя, в какой степени меры Плана, как ожидается, будут финансироваться Союзом через Фонд. При подготовке Плана Украине следует принять во внимание поддержку, оказываемую в рамках других программ Союза. Украине следует разработать свой План, гарантируя, что другие доноры смогут внести свой вклад в поддержку мер Плана, в том числе путем увеличения финансирования", - детализируется в документе.

Смотрите видео - ЕС одобрил выделение помощи Украине:

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Резолюция отмечает, что среднесрочная перспектива, предусмотренная Планом, также должна поощрять Украину делать инвестиции и проводить реформы в направлении перехода к зеленой, устойчивой, цифровой и инклюзивной экономике.

Европарламент также поддерживает решение Совета о возможном использовании доходов от обездвиженных финансов РФ. "Россия и ее союзники должны оплатить ущерб, нанесенный Украине. Союз и его государства-члены в тесном сотрудничестве с другими институтами и странами должны создать правовую основу для конфискации российских государственных активов с целью финансирования восстановления Украины и выплаты компенсации жертвам российской агрессии, что допускается в соответствии с обычными международными нормами", - говорится в резолюции.

Документом предусмотрено, что Комиссия должна ежегодно оценивать реализацию Фонда. "Для эффективного мониторинга реализации Украина должна раз в год отчитываться о ходе реализации в годовом отчете. Такие отчеты, подготовленные правительством, должны быть соответствующим образом отражены в Плане Украины. Соразмерные требования к отчетности должны быть применены к получателям финансирования Союза", - подчеркивается в резолюции.

В проголосованном документе также прописано непосредственно Постановление, которым будет учрежден Украинский Фонд.

Документ еще должен быть утвержден Советом ЕС и вступит в силу после публикации в Официальном журнале.

Кто такой Рикард Йозвяк

Корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе. Освещает деятельность ЕС и НАТО. Ранее занимал должность пресс-атташе в европейском офисе Amnesty International, работал репортером для европейского бюро "Голоса Америки" и автором Politico.

Помощь ЕС Украине

Ранее сообщалось, что Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро. Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

Как сообщал Главред, ранее главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Также сообщалось, что Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

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