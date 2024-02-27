Шойгу заявил о взятии Крынок: эксперт рассказал, что на самом деле там происходит

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что неделю назад Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что село Крынки в Херсонской области взято под контроль российских оккупационных войск и зачищено.
Коваленко в своем Telegram написал, если конкретизировать, то это Путин заставил Шойгу сделать такое заявление, сославшись на доклад генерала Теплинского. По состоянию на сегодня, 27 февраля, Крынки как были, так и остаются губительным местом для туда заходящих россиян.
"Подразделения 26-го МСП 70-й ОМСД и 337-го ДШП 104-й ДШД продолжают безуспешные штурмы украинского плацдарма, тем самым приближая неизбежный разбор полетов. Очевидно, что для Путина начало его избирательной кампании, ничем не должно быть. Крынки как кость в горле, причем не впервые это отмечается. Некоторое время назад он уже отметился своим заявлением относительно Кринок, что у россиян там незначительные санитарные потери. Ему это село болит и сверлит", - написал эксперт.видео дня
Коваленко отметил, что не за горами зеленка и вот здесь самое интересное – кто первый завладеет господством в лесополосах и массивах.
"И когда это начнет происходить, кто окажется виноватым? Все правильно. Не Путин. Не Шойгу. А Теплинский, который 20 февраля за столом даже не сидел, но которого сделали оленевод и бледная моль в истории с "зачисткой" Крынок главным козлом отпущения ", - добавил военно-политический обозреватель.
Напомним, что Роман Свитан рассказал о тяжелых боях в Крынках. Украинские силы обороны героически противостоят российским захватчикам на юге страны. Главная задача ВСУ на Левом берегу - это разведка боем, а не создание линии фронта.
Морпехи подняли еще один флаг Украины в Крынках Херсонской области. При этом уточняется, что удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-й отдельной бригады. Флаг Украины в Крынках подняли на одном из самых высоких объектов - водонапорной башне.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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