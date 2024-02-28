Экс-министр обороны Молдовы рассказал о военных складах в Приднестровье

В интервью Главреду экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца рассказал, действительно ли в Приднестровье находится множество военных складов с вооружением и в каком она состоянии.
Маринуца отметил, что в основном все говорят о составе в Колбасне, где находится около 20 тысяч тонн боеприпасов.
"Это боеприпасы действительно старые и на складах в основном не техника, а артиллерийские боеприпасы, патроны, пехотное оружие. Точно сказать, сколько там оружия и в каком оно состоянии, никто не может - последняя международная комиссия на тех складах со стороны конституционной власти была еще в 1990-х. Но даже если это и старое вооружение, 20 тысяч тонн - это все равно вооружение, которое может использоваться. Мы сейчас видим, как Россия использует на фронте в Украине снаряды шестидесятых годов производства. Это боевые снаряды, и их тоже надо принимать во внимание", - заявил Маринуца.видео дня
Ситуация в Приднестровье: что известно
Напомним, что Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ предупредили о "вполне реальной" аннексии. 28 февраля будет съезд "депутатов всех уровней", на котором готовят обращение к Путину. Такую идею инициировали сами же граждане, а потии поддержал и так называемый парламент этой оккупированной РФ территории.
Аналитики ISW раскрыли сценарий событий, нападет ли Россия из Приднестровья.предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Существует угроза, россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину.
В Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья. Экс-министр обороны Молдовы обсуждение противодействия возможной агрессии со стороны Приднестровья нужно было начинать 2 года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.
Кто такой Виталий Маринуца
Виталий Маринуца (род. 16 июня 1970 г.) был молдавским политиком и бывшим военным офицером, который занимал пост министра обороны Молдовы в 2009-2014 годах, сообщает Википедия.
Бакалавр международных отношений в университете политических и экономических европейских исследований Кишинева, Республика Молдова (2007).
В 2006-2007 годах Маринуца планировал и организовывал мероприятия для международного сотрудничества Министерства обороны с Организацией Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ.
Маринуца был назначен министром обороны в 2009 году и до 2011 года одновременно занимал должность начальника Генерального штаба Молдовы. Он сыграл ключевую роль в повышении стандартов Национальной армии Молдовы до стандартов НАТО.
Больше интересных новостей:
- "Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ
- Шойгу заявил о взятии крынок: эксперт рассказал, что на самом деле там происходит
- "Бригады остаются "голыми": Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление