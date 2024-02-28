Экс-министр обороны Молдовы рассказал о военных складах в Приднестровье

Виталий Маринуца заявил, что Россия использует на фронте в Украине снаряды шестидесятых годов производства.

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Маринуца рассказал о складах оружия в Молдове / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

В интервью Главреду экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца рассказал, действительно ли в Приднестровье находится множество военных складов с вооружением и в каком она состоянии.

Маринуца отметил, что в основном все говорят о составе в Колбасне, где находится около 20 тысяч тонн боеприпасов.

"Это боеприпасы действительно старые и на складах в основном не техника, а артиллерийские боеприпасы, патроны, пехотное оружие. Точно сказать, сколько там оружия и в каком оно состоянии, никто не может - последняя международная комиссия на тех складах со стороны конституционной власти была еще в 1990-х. Но даже если это и старое вооружение, 20 тысяч тонн - это все равно вооружение, которое может использоваться. Мы сейчас видим, как Россия использует на фронте в Украине снаряды шестидесятых годов производства. Это боевые снаряды, и их тоже надо принимать во внимание", - заявил Маринуца. видео дня

Ситуация в Приднестровье: что известно

Напомним, что Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ предупредили о "вполне реальной" аннексии. 28 февраля будет съезд "депутатов всех уровней", на котором готовят обращение к Путину. Такую идею инициировали сами же граждане, а потии поддержал и так называемый парламент этой оккупированной РФ территории.

Аналитики ISW раскрыли сценарий событий, нападет ли Россия из Приднестровья.предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Существует угроза, россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину.

В Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья. Экс-министр обороны Молдовы обсуждение противодействия возможной агрессии со стороны Приднестровья нужно было начинать 2 года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Кто такой Виталий Маринуца Виталий Маринуца (род. 16 июня 1970 г.) был молдавским политиком и бывшим военным офицером, который занимал пост министра обороны Молдовы в 2009-2014 годах, сообщает Википедия. Бакалавр международных отношений в университете политических и экономических европейских исследований Кишинева, Республика Молдова (2007). В 2006-2007 годах Маринуца планировал и организовывал мероприятия для международного сотрудничества Министерства обороны с Организацией Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ. Маринуца был назначен министром обороны в 2009 году и до 2011 года одновременно занимал должность начальника Генерального штаба Молдовы. Он сыграл ключевую роль в повышении стандартов Национальной армии Молдовы до стандартов НАТО.

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