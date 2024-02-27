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РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 16:58
Экс-министр обороны Молдовы отметил, что международное сообщество должно послать мощный сигнал лидерам непризнанного Приднестровья.
РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья
В Молдове оценили угрозу для Украины со стороны Приднестровья / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, ua.depositphotos.com

Россия сейчас иррациональный игрок, и от нее можно ожидать чего угодно. Идет война, и как они будут использовать возможность Приднестровья, предсказать очень трудно. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца, комментируя угрозу для Украины со стороны Приднестровья.

По его словам, то, что россияне в случае необходимости могут пойти на крайние шаги, надо принимать во внимание.

"Особенно учитывая то, что в РФ в скором будущем президентские выборы, и они должны показать, что у них есть какие - то результаты",- указывает экс-министр обороны Молдовы.

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Кроме того, он отметил, что обсуждение противодействия возможной агрессии со стороны Приднестровья нужно было начинать 2 года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

"Война началась еще 10 лет назад, и Молдове надо было делать гораздо больше, чем мы сделали для повышения боеспособности и обороноспособности нашей страны", - указывает Виталий Маринуца.

Он указывает на то, что сейчас международное сообщество, Украина и Республика Молдова вместе должны послать мощный сигнал так называемым лидерам Приднестровского региона, чтобы они поняли, что не в их интересах делать что-то из ряда вон выходящее.

"Не надо забывать, что у "лидеров" этого региона большинство экономических интересов связаны с Евросоюзом, а большинство их недвижимости находится даже не в Молдове, а в Украине и в Европе. Соответственно, сейчас нужны жесткие экономические меры не против самого региона, а против тех марионеток Кремля, которые его контролируют. И то, что уже делается для помощи Украине, это в определенной степени можно считать и помощью Молдове", - резюмирует экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца.

Кто такой Виталий Маринуца

Виталий Маринуца (род. 16 июня 1970 г.) был молдавским политиком и бывшим военным офицером, который занимал пост министра обороны Молдовы в 2009-2014 годах, сообщает Википедия.

Бакалавр международных отношений в университете политических и экономических европейских исследований Кишинева, Республика Молдова (2007).

В 2006-2007 годах Маринуца планировал и организовывал мероприятия для международного сотрудничества Министерства обороны с Организацией Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ.

Маринуца был назначен министром обороны в 2009 году и до 2011 года одновременно занимал должность начальника Генерального штаба Молдовы. Он сыграл ключевую роль в повышении стандартов Национальной армии Молдовы до стандартов НАТО.

Угроза для Украины со стороны Приднестровья

Аналитики Института изучения войны в своем новом отчете проанализировали вероятность вторжения из Приднестровья в Украину. По их словам, военный контингент России на территории Приднестровья является достаточно ограниченным.

Главное управление разведки Министерства обороны не подтверждает информацию о каком-то обращении "власти" Приднестровья к Владимиру Путину относительно аннексии этой территории, которая ранее была распространена украинскими СМИ.

Контролируемая Москвой "власть" Приднестровья объявила о проведении 28 февраля съезда "депутатов всех уровней", на котором готовят обращение к Владимиру Путину. Эту информацию опубликовала Европейская правда.

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Приднестровье Виталий Маринуца
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