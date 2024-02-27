РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

Россия сейчас иррациональный игрок, и от нее можно ожидать чего угодно. Идет война, и как они будут использовать возможность Приднестровья, предсказать очень трудно. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца, комментируя угрозу для Украины со стороны Приднестровья.
По его словам, то, что россияне в случае необходимости могут пойти на крайние шаги, надо принимать во внимание.
"Особенно учитывая то, что в РФ в скором будущем президентские выборы, и они должны показать, что у них есть какие - то результаты",- указывает экс-министр обороны Молдовы.видео дня
Кроме того, он отметил, что обсуждение противодействия возможной агрессии со стороны Приднестровья нужно было начинать 2 года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.
"Война началась еще 10 лет назад, и Молдове надо было делать гораздо больше, чем мы сделали для повышения боеспособности и обороноспособности нашей страны", - указывает Виталий Маринуца.
Он указывает на то, что сейчас международное сообщество, Украина и Республика Молдова вместе должны послать мощный сигнал так называемым лидерам Приднестровского региона, чтобы они поняли, что не в их интересах делать что-то из ряда вон выходящее.
"Не надо забывать, что у "лидеров" этого региона большинство экономических интересов связаны с Евросоюзом, а большинство их недвижимости находится даже не в Молдове, а в Украине и в Европе. Соответственно, сейчас нужны жесткие экономические меры не против самого региона, а против тех марионеток Кремля, которые его контролируют. И то, что уже делается для помощи Украине, это в определенной степени можно считать и помощью Молдове", - резюмирует экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца.
Кто такой Виталий Маринуца
Виталий Маринуца (род. 16 июня 1970 г.) был молдавским политиком и бывшим военным офицером, который занимал пост министра обороны Молдовы в 2009-2014 годах, сообщает Википедия.
Бакалавр международных отношений в университете политических и экономических европейских исследований Кишинева, Республика Молдова (2007).
В 2006-2007 годах Маринуца планировал и организовывал мероприятия для международного сотрудничества Министерства обороны с Организацией Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ.
Маринуца был назначен министром обороны в 2009 году и до 2011 года одновременно занимал должность начальника Генерального штаба Молдовы. Он сыграл ключевую роль в повышении стандартов Национальной армии Молдовы до стандартов НАТО.
Угроза для Украины со стороны Приднестровья
Аналитики Института изучения войны в своем новом отчете проанализировали вероятность вторжения из Приднестровья в Украину. По их словам, военный контингент России на территории Приднестровья является достаточно ограниченным.
Главное управление разведки Министерства обороны не подтверждает информацию о каком-то обращении "власти" Приднестровья к Владимиру Путину относительно аннексии этой территории, которая ранее была распространена украинскими СМИ.
Контролируемая Москвой "власть" Приднестровья объявила о проведении 28 февраля съезда "депутатов всех уровней", на котором готовят обращение к Владимиру Путину. Эту информацию опубликовала Европейская правда.
Другие новости:
- Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов
- Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки
- "Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войны