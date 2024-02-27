"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Пока будет существовать Россия, страна-агрессор будет мстить, считает Юрий Гудименко.

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Юрий Гудименко раскрыл сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/hudymenko, mil.ru

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко прокомментировал вопрос возможности переноса войны на территорию России.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, есть три варианта окончания войны. Первый – победа России. Второй – победа Украины. Третий – условная ничья с фиксацией определенного результата, который не удовлетворяет обе стороны.

"При условии победы России, значит ли это, что война прекратится навсегда? Конечно, нет, потому что Украина так или иначе будет существовать, украинцев так или иначе десятки миллионов, поэтому рано или поздно мы захотим вернуть свое, и война продолжится", - считает младший сержант ВСУ в отставке.

Вместе с тем он говорит, что в случае победы Украины война тоже не остановится, потому что пока будет существовать Россия, они будут хотеть отомстить.

"Так было 3-4 последних века и так всегда будет, пока существует РФ. В третьем варианте, если бы мы зафиксировались на какой-то линии, которая не устраивает ни нас, ни их, это тоже не значит, что войны больше не будет. Потому что теперь недовольны обе стороны, потому что и мы, и они не одержали победу, а это значит, что рано или поздно будет реванш", - добавил Гудименко.

Смотрите видео - интервью Юрия Гудименко Главреду:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Ранее Гудименко предупредил об угрозе нового штурма Киева. В 2022 году у РФ не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь городскую застройку, говорит Юрий Гудименко.

Напомним, ранее майор ВСУ назвал неожиданные сроки наступления РФ. На сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, считает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, войска РФ февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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