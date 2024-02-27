Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и сроки

В 2022 году у РФ не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь городскую застройку, говорит Юрий Гудименко.

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Юрий Гудименко прокомментировал вероятность нового штурма РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/hudymenko, mil.ru

Не исключен вариант повторного наступления российских оккупантов на Киев, заявил младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"Они об этом постоянно грезят, постоянно говорят. Им кажется, судя по их заявлениям в интервью, что они бы взяли Киев в 2022 году, и только какие-то договоренности им помешали это сделать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам украинского ветерана, в ходе боев в пригородах Киева в 2022 году он видел, что у оккупантов РФ не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь городскую застройку.

"И в результате максимум, которого они могли достичь – это просто стоять там и распылять свои силы и на это направление также. Они отступили, сохранили эти силы и в дальнейшем использовали их на других направлениях", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник говорит, что миф о том, что Киев якобы был на ладони и только какие-то обещания их остановили, судя по всему, просто процветает в голове кремлевской верхушки, хотя реальность выглядит совершенно иначе.

"И принимать те или иные решения они будут без оглядки на реальность и считаться, скорее оглядываться на ту искаженную картину в их голове, которая не имеет в себе ничего рационального", - добавил Гудименко.

Смотрите видео - интервью Юрия Гудименко Главреду:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

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