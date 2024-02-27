Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

Бригадный генерал отметил, что за последние сутки украинские военные уничтожили 347 российских оккупантов и значительное количество техники противника.

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ВСУ стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

За последние сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" россияне нанесли по позициям Сил обороны 45 авиаударов, 81 удар с использованием дронов камикадзе, а также 935 раз совершили обстрел из артиллерии. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло 43 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев. Попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работиного не имели успеха", - отметил Тарнавский. видео дня

Бригадный генерал также добавил, что за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 347 врагов, уничтожили танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, противотанковый ракетный комплекс, станковый противотанковый гранатомет и 5 автомобилей. Украинские воины также нейтрализовали или сбили 255 вражеских беспилотных летательных аппаратов различных типов и уничтожили склад боеприпасов врага.

"Кроме того, за минувшие сутки и ночь, до 6 часов утра, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен",- резюмировал генерал Тарнавский.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на Авдеевском направлении

Майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, высказал свою позицию по вывод украинских войск из Авдеевки в Донецкой области.

После захвата Авдеевки враг продолжил атаку и захватил два других населенных пункта рядом с захваченным городом. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что оккупанты захватили Степное и Северное в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены вблизи Ласточкиного, откуда недавно были выведены украинские войска.

Российские оккупанты также пытаются захватить населенный пункт Орловка, что находится недалеко от Авдеевки. Россияне атакуют украинские позиции с трех направлений. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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